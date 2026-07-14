/സിവിൽസർവീസ് പരിശീലനത്തിനെന്ന വ്യാജേന തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി; യുവതി ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ഫ്ലാറ്റിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ട്. മരിച്ചത് തൃശൂർ വിയ്യൂർ സ്വദേശി അനുഷയാണ്. അനുഷ നന്ദൻകോട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയിരുന്നു.
വീടിന്റെ രണ്ടാം നിലയിലെ കിടപ്പുമുറിയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയില്ലെന്നാണ് മ്യൂസിയം പോലീസ് പറഞ്ഞത്. യുവതി സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ചതായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു പല സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തിയിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു. വീട്ടുകാരെയടക്കാം താൻ ഐആർഎസ് നേടിയതായി അനുഷ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്.
അതിനായി അനുഷ മസൂറി സിവിൽ സർവീസ് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിലടക്കം പോയി ഫോട്ടോയെടുത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് അയച്ചുനൽകി. പരീക്ഷയിൽ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനായി പരിശീലനം തുടരുന്നതായി പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാരിൽ നിന്നു പലവട്ടം യുവതി പണവും വാങ്ങി. ഇത് കൂടാതെ തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഇവർ പണം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തുവരുമെന്നായപ്പോഴാകാം യുവതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് പ്രാഥമികനിഗമനം. അനുഷയുടെ മൃതദേഹം സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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