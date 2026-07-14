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സിവിൽസർവീസ് പരിശീലനത്തിനെന്ന വ്യാജേന തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി; യുവതി ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ

തലസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന മറ്റൊരു വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഇവർ പണം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 14, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:27 AM IST
സിവിൽസർവീസ് പരിശീലനത്തിനെന്ന വ്യാജേന തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി; യുവതി ഫ്ലാറ്റിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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