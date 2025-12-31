English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Thiruvananthapuram Accident: നെടുമങ്ങാട് അഴിക്കോടിൽ വാഹനാപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

Thiruvananthapuram Accident: നെടുമങ്ങാട് അഴിക്കോടിൽ വാഹനാപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന യുവാവായിരുന്നു മരിച്ചത് ഇയാൾ പാലോട് നന്ദിയോട്  പച്ച സ്വദേശിയാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 31, 2025, 04:08 PM IST
  • അഴിക്കോട് യുപിഎസ് സ്കൂളിന് സമീപം രാവിലെ നടന്ന അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം
  • രാവിലെ 9:40 നായിരുന്നു അപകടം നടന്നത്

Read Also

  1. Road Accident: ട്രാവലര്‍ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് IIT വിദ്യാർഥികളടക്കം 10 പേർ മരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വർഷം അവസാനിക്കുന്ന വിലക്കുറവോടെ..! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്...
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
7
Hanas Rajayoga
Hans Rajayoga: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result Today SS-500: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
7
Monthly Horoscope
Monthly Horoscope January 2026: ജനുവരിയിൽ ശുക്രനുദിക്കും ഈ രാശിക്കാർക്ക്; കാത്തിരിക്കുന്നത് ബംപർ നേട്ടങ്ങൾ!
Thiruvananthapuram Accident: നെടുമങ്ങാട് അഴിക്കോടിൽ വാഹനാപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: അഴിക്കോട് യുപിഎസ്  സ്കൂളിന് സമീപം രാവിലെ നടന്ന അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. രാവിലെ 9:40 നായിരുന്നു അലകടം നടന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

സ്കൂട്ടറും ലോറിയും ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് യുവാവ് മരിച്ചത്.  സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന യുവാവായിരുന്നു മരിച്ചത്
ഇയാൾ പാലോട് നന്ദിയോട്  പച്ച സ്വദേശിയാണ്.

Also Read: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|

മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് എതിരെ വന്ന ഭാരത് ബെൻസിന്റെ ലോറിയുമായി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു.  മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentyouth diedAzhikodeThiruvananthapuram

Trending News