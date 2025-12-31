Thiruvananthapuram Accident: നെടുമങ്ങാട് അഴിക്കോടിൽ വാഹനാപകടം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: അഴിക്കോട് യുപിഎസ് സ്കൂളിന് സമീപം രാവിലെ നടന്ന അപകടത്തിൽ യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം. രാവിലെ 9:40 നായിരുന്നു അലകടം നടന്നത്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
സ്കൂട്ടറും ലോറിയും ഇടിച്ചുണ്ടായ അപകടത്തിലാണ് യുവാവ് മരിച്ചത്. സ്കൂട്ടറിൽ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന മണികണ്ഠൻ എന്ന യുവാവായിരുന്നു മരിച്ചത്
ഇയാൾ പാലോട് നന്ദിയോട് പച്ച സ്വദേശിയാണ്.
Also Read: 12 വർഷത്തിനുശേഷം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും; ഹംസ രാജയോഗത്താൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല|
മോട്ടോർ സൈക്കിളിന് എതിരെ വന്ന ഭാരത് ബെൻസിന്റെ ലോറിയുമായി മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവ് സംഭവ സ്ഥലത്തുവെച്ച് തന്നെ മരണപ്പെട്ടു. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.