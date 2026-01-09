English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram City
  • Thrivuananhtapuram Crime: തിരുവനന്തപുരം കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Thrivuananhtapuram Crime: തിരുവനന്തപുരം കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

അമൽ സുരേഷ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് അച്ഛനെതിരെ പരാതി നൽകാനാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 9, 2026, 09:50 AM IST
  • കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
  • പ്രതിയെ മാനവീയം വീഥിയിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Pet Dog Attack: വളര്‍ത്തുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണം; പ്ലസ് ടു വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Trending Photos

Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
5
Panchank Yoga
Panchank Yoga: പഞ്ചാംഗ യോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇനി കുതിച്ചുയരുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ കാലം..!
Today&#039;s Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ദീർഘകാലത്തെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം...
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഫലപ്രദമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
15
8th Pay Commission
8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...
Thrivuananhtapuram Crime: തിരുവനന്തപുരം കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കമ്മീഷണർ ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിന്ന് ബൈക്ക് മോഷണം പോയ സംഭവത്തിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ.  പ്രതിയെ മാനവീയം വീഥിയിൽ വെച്ചാണ് പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിനു മുകളിൽ ചക്രവാത ചുഴി; സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത!

കന്റോൺമെന്റ് പോലീസ് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ അമൽ സുരേഷ് എന്ന യുവാവിനെയാണ് മാനവീയം വീഥിയിൽ വച്ച് പിടികൂടിയത്. ഈ യുവാവ് ഇന്നലെ കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ പരാതി പറയാനായി എത്തിയിരുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന പോലീസുകാരന്റെ ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

അമൽ സുരേഷ് കമ്മീഷണർ ഓഫീസിൽ എത്തിയത് അച്ഛനെതിരെ പരാതി നൽകാനാണ്. ശേഷം ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്നും കടന്നത് പോലീസുകാരന്റെ ബൈക്കുമായിട്ടാണ്. ഈ ബൈക്കുമായി അമൽ കറങ്ങി നടക്കവെയാണ് പിടിവീഴുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Kerala PoliceTheftThiruvananthapuramThiruvananthapuram Commissioner OfficeArrest

Trending News