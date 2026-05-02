Drug Bust In Thiruvannahtapuram: 10 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; സംഭവം നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: 10 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ പിടിയിൽ. ആര്യനാട് സ്വദേശി പ്രശാന്ത് ആണ് പിടിയിലായത്.
സിനിമ സീരിയൽ മേഖലകളിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇയാൾ ഒഡീഷയിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പിടിയിലായ പ്രശാന്ത് ദീർഘകാലമായി ഫെബ് കെ മെമ്പറാണ്. ഇയാൾ നിന്നും ഐഡി കാർഡും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിനും പോലീസിനും ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. നാഗർകോവിൽ നിന്ന് അതിർത്തി കടന്ന് കഞ്ചാവുമായി വരുന്നു എന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് വല വീശി നിന്നെങ്കിലും പോലീസിനെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച് പ്രതി കടന്നു കളയുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തുടർന്ന് പ്രതിയെ പിന്തുടർന്ന സംഘം ആറാട്ടുകുഴി ഭാഗത്തു വെച്ച് പ്രതിയെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.
ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസ്: ശബരിമലയിലെ സ്വർണം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചു; നിർണായക മൊഴി പുറത്ത്
ശബരിമലയിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ച സ്വർണം മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചതായുള്ളപങ്കജ് ഭണ്ഡാരിയുടെ നിർണായക മൊഴി പുറത്ത്. ഈ സ്വർണ്ണം മാറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ നവീകരണത്തിനും കൊടിമരം പൂശാനും ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് മൊഴി.
എസ്ഐടിയ്ക്ക് നൽകിയ നിർണ്ണായക മൊഴിയിലാണ് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻ സിഇഒ പങ്കജ് ഭണ്ഡാരി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തട്ടിൽ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസ് ഏറ്റെടുത്ത സ്വർണം പൂശിയ തമിഴ്നാട് കർണാടകയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എസ്ഐടിയുടെ പരിഷിധന ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് എസ്ഐടിയുടെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
