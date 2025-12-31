English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

ഇവർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവെത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽ പെട്ടവരാണോന്ന് പോലീസിന് സംശയമുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 31, 2025, 01:35 PM IST
  • നഗരത്തിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട
  • സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരാളെ ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടി

തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നഗരത്തിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട.  സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും 14 കിലോ കഞ്ചാവുമായി ഒരാളെ ഡാൻസാഫ് സംഘം പിടികൂടി.  പിടികൂടിയത് പള്ളിമുക്ക് സ്വദേശി വിവേക് മോഹന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്.

Alson Read: നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ അനധികൃതമായി സ്വർണ്ണ ഖനനം നടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഏഴുപേർ പിടിയിൽ

വീട്ടിൽ ബാഗുകളിൽ പാക്കറ്റുകളാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഡാൻസാഫ് സംഘത്തിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടെ  വീട്ടിലെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പോലീസ് എത്തിയതുകണ്ട വീട്ടുടമസ്ഥൻ വിവേക് മോഹൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം വിവേക് മോഹൻ ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടിലാണ് താമസം. ഇയാൾ പേയാടുള്ള സ്വന്തം ആൾത്താമസമില്ലാത്ത വീടാണ് കഞ്ചാവ് സൂക്ഷിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കേസിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരും ഒളിവിലുള്ള പ്രതിയും മലയിൻകീഴ്, വിളപ്പിൽശാല, പൂന്തുറ, കരമന തുടങ്ങിയ സ്റ്റേഷനുകളിൽ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. മാത്രമല്ല വിവേക് മോഹൻ മലയിൻകീഴ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ റൗഡി ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

ഇവർ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ കഞ്ചാവെത്തിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഘത്തിൽ പെട്ടവരാണോ എന്നാണ് പോലീസിന്റെ സംശയം. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

