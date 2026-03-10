Anand Suicide Case: ലോൺ ആപ്പ് വഴി പണം എടുത്ത് തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഭീഷണി; യുവാവ് ജീവനൊടുക്കി

തിരുവനന്തപുരം: ലോൺ ആപ്പ് വഴി പണം കടമെടുത്തശേഷം അത് മുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയുള്ള ഭീഷണിയ തുടർന്ന് യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ട്. ജീവനൊടുക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം ആര്യനാട് സ്വദേശി ആനന്ദ് ആണ്.
പണം അണയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ലോൺ ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആനന്ദിന്റെ മോർഫ് ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും അയച്ചിരുന്നു അതിൽ മനംനൊന്താണ് ആനന്ദ് ആസിഡ് കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആനന്ദ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത് ഈ മാസം ആറിനായിരുന്നു. തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് മരിച്ചത്. തുടർന്ന് കുടുംബം സൈബർ സെല്ലിനും പോലീസിനും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആനന്ദിന് തുടർച്ചയായി ഭീഷണി സന്ദേശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പിതൃസഹോദരൻ പറഞ്ഞു.
