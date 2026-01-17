English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Housing Project For Expats: സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു; പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ - വി.പി.എസ് ഭവന പദ്ധതി, ആദ്യ വീടിന് പെരുമാതുറയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു

Housing Project For Expats: സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു; പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ - വി.പി.എസ് ഭവന പദ്ധതി, ആദ്യ വീടിന് പെരുമാതുറയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു

ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാമൂഹിക-മത നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ചടങ്ങ് നടന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 17, 2026, 03:57 PM IST
  • ഇന്ത്യൻ മീഡിയ അബുദാബിയും വി.പി.എസ് ഹെൽത്തും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ വീടിന് പെരുമാതുറയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു.
  • പെരുമാതുറ സ്വദേശി മെഹ്ബൂബ് ഷംശുദീനാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഗുണഭോക്താവ്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടിക്ക് കൈമാറി

Trending Photos

Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
5
Venus Mars Conjunction
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
9
Rajayoga
Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Housing Project For Expats: സ്വന്തം വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു; പ്രവാസികൾക്കായി ഇന്ത്യൻ മീഡിയ - വി.പി.എസ് ഭവന പദ്ധതി, ആദ്യ വീടിന് പെരുമാതുറയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു

തിരുവനന്തപുരം: പതിറ്റാണ്ടുകൾ പ്രവാസലോകത്ത് പണിയെടുത്തിട്ടും സ്വന്തമായൊരു വീടെന്ന സ്വപ്നം ബാക്കിയായവർക്ക് താങ്ങാവുകയാണ് അബുദാബിയിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സം​ഘടന. ഇന്ത്യൻ മീഡിയ അബുദാബിയും വി.പി.എസ് ഹെൽത്തും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഭവന പദ്ധതിയിലെ ആദ്യ വീടിന് പെരുമാതുറയിൽ തറക്കല്ലിട്ടു. 30 വർഷത്തിലേറെ യു.എ.ഇയിലെ ഉമ്മുൽ ഖുവൈനിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം വീട് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പെരുമാതുറ സ്വദേശി മെഹ്ബൂബ് ഷംശുദീനാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഗുണഭോക്താവ്. മാടൻവിള ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ജവാദ് ബാഖവി അൽ-ഹാദി ചടങ്ങിൽ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവ്വഹിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

കൃത്യമായ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമാണ് മെഹ്ബൂബ് ഷംശുദീനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പെരുമാതുറ മാടൻവിളയിൽ ജനപ്രതിനിധികളുടെയും സാമൂഹിക-മത നേതാക്കളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ പ്രസിഡന്റ് സമീർ കല്ലറ, സെക്രട്ടറി റാശിദ് പൂമാടം എന്നിവർ വിശദീകരിച്ചു. മാടൻവിള ജുമാ മസ്ജിദ് ഇമാം ജവാദ് ബാഖവി അൽ-ഹാദി വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടു.

Also Read: Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് തിരിച്ചടി; ജാമ്യമില്ല, ഹർജി തള്ളി തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മിനി ജയചന്ദ്രൻ, അഴൂർ പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ കീർത്തി കൃഷ്ണ, പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ നെസിയ സുധീർ, സജീവ് ചന്ദ്രൻ, മഞ്ജു അജയൻ, പെരുമാതുറ സ്നേഹതീരം സെക്രട്ടറി സക്കീർ ഹുസൈൻ, പെരുമാതുറ വലിയ പള്ളി പ്രസിഡന്റ് നസീർ, സെക്രട്ടറി സുനിൽ, അബുദാബിയിലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരായ നാസർ വിളഭാഗം, അഹദ് വെട്ടൂർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സംസാരിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും വി.പി.എസ് ഹെൽത്തും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ഏറെ മാതൃകാപരമാണെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറാനാണ് ഇന്ത്യൻ മീഡിയ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അർഹരായ കൂടുതൽ പ്രവാസികളിലേക്ക് വരും വർഷങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Indian Media Abu DhabiVPS HealthHousing Projectഇന്ത്യൻ മീഡിയവി.പി.എസ് ഹെൽത്ത്

Trending News