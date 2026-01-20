Thiruvananthapuram News: ബാലരാമപുരത്ത് 15കാരൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ബാലരാമപുരം ആർസി സ്ട്രീറ്റിൽ ജേക്കബ്, അജി ദമ്പതികളുടെ ഏകമകൻ അജയ് ജേക്കബ് (15) ആണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിലെ ബാത്ത്റൂമിനുള്ളിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
സ്കൂളിൽ നിന്നും വന്ന യൂണിഫോമാണ് ധരിച്ചിരുന്നത്. അമ്മ വിദേശത്താണ്.
ജീവനൊടുക്കാനുള്ള കാരണം വ്യക്തമല്ല. പോലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കുളിച്ചിട്ട് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അജയ് ബാത്റൂമിൽ കയറിയത്. നേരം കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുറത്തിറങ്ങാതെ വന്നതോടെ തുറന്നുനോക്കിയപ്പോഴാണ് ഷാളിൽ തൂങ്ങിയ നിലയിൽ കണ്ടത്. ഉടനെ നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ബാലരാമപുരം നസ്രേത്ത് ഹോം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. മൃതദേഹം നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.