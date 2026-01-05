തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലിൽ സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് നിന്ന് ചാടിയ വിദ്യാര്ത്ഥിനിക്ക് പരിക്ക്. ആറ്റിങ്ങല് ഗവണ്മെന്റ് ഗേള്സ് ഹയര് സെക്കന്ഡറി സ്കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ് സ്കൂള് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് നിന്ന് ചാടിയത്. പരീക്ഷയില് മാര്ക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ മനംനൊന്താണ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില് നിന്ന് ചാടിയതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില് ആറ്റിങ്ങല് പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
