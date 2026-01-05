English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Thiruvananthapuram News: സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടി; പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ആശുപത്രിയിൽ

പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 5, 2026, 08:13 PM IST
  • പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ മനംനൊന്താണ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടിയതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
  • വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റിങ്ങലിൽ സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിക്ക് പരിക്ക്. ആറ്റിങ്ങല്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് ഗേള്‍സ് ഹയര്‍ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടിയത്. പരീക്ഷയില്‍ മാര്‍ക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ മനംനൊന്താണ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളില്‍ നിന്ന് ചാടിയതെന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തില്‍ ആറ്റിങ്ങല്‍ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

thiruvananthapuram newsSuicide Attemptതിരുവനന്തപുരംആത്മഹത്യാ ശ്രമം

