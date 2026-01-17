English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Drown Death Neyyattinkara: കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് പന്ത്രണ്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Drown Death Neyyattinkara: കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് പന്ത്രണ്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് നിയാസിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 17, 2026, 02:42 PM IST
  • ഉണ്ടൻകോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിയാസ്.
  • നിയാസ്, സഹോദരൻ ഫയാസ്, സുഹൃത്ത് അബി എന്നിവർ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് തിരിച്ചടി; ജാമ്യമില്ല, ഹർജി തള്ളി തിരുവല്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി

Trending Photos

Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
11
Horoscope
Horoscope 17 January 2026: ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-606 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-36 Lottery Result LIVE: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
5
Venus Mars Conjunction
Mangal Shukra Yuti: ഭാഗ്യദേവത കനിയും, സമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും തേടിയെത്തും; ശുക്ര-ചൊവ്വ സംഗമത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ഇനി ഐശ്വര്യത്തിന്റെ നാളുകൾ!
Drown Death Neyyattinkara: കുളിക്കുന്നതിനിടയിൽ അപകടം; നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് പന്ത്രണ്ടുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കുന്നത്തുകാലിൽ നീന്തൽ കുളത്തിൽ വീണ് 12കാരന് ദാരുണാന്ത്യം. മലയിൻകാവ്, ഉള്ളുവിള വീട്ടിൽ ഷമീന-ഷാജി ദമ്പതികളുടെ മകൻ നിയാസ് (12) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. ഉണ്ടൻകോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഏഴാംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് നിയാസ്. നിയാസ്, സഹോദരൻ ഫയാസ്, സുഹൃത്ത് അബി എന്നിവർ ഇവിടെ കുളിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

സഹോദരന്റെയും, കൂട്ടുകാരന്റെയും നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് നിയാസിനെ പുറത്തെടുത്തെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരക്കോണം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ചപ്പോൾ മരണം സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കുന്നത്തുകാലിലെ ചെറിയ കൊല്ല വാർഡിലെ പുനം കുടിക്കുളം നവീകരിച്ച് സിമ്മിംഗ് പൂൾ ആക്കിയിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

Also Read: Sabarimala Gold Robbery Case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് എസ്ഐടിക്ക് കൈമാറി

മൂന്നുമാസം മുമ്പ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരുകോടി 20 ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു ഈ കുളം. കുളത്തിലെ പാറക്കെട്ടുകളോ ചെളികളോ യഥാസമയം നീക്കം ചെയ്യാതെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അന്ന് നാട്ടുകാർ എതിർത്തിരുന്നു. രണ്ടുദിവസം മുമ്പും മലയിൻങ്കാവ് സ്വദേശികളായ രണ്ടു കുട്ടികൾ സമാനമായി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് നാട്ടുകാർ ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം താൽക്കാലികമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Drown deaththiruvananthapuram newsമുങ്ങി മരണംനെയ്യാറ്റിൻകര

Trending News