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Thiruvananthapuram Crime News: പ്രണയം നിരസിച്ച പതിനാറുകാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ

പ്രണയം നിരസിച്ചതിലുള്ള വൈരാ​ഗ്യത്തിലാണ് പ്രതി പെൺകുട്ടിയെ കഴുത്തിന് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 16, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 04:10 PM IST
Thiruvananthapuram Crime News: പ്രണയം നിരസിച്ച പതിനാറുകാരിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; കഴുത്തിന് പരിക്കേറ്റ പെൺകുട്ടി ആശുപത്രിയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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