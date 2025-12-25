English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Gold Theft: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ പോയ തക്കത്തിന് മോഷണം; നഷ്ടമായത് 60 പവൻ

Gold Theft: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ പോയ തക്കത്തിന് മോഷണം; നഷ്ടമായത് 60 പവൻ

ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് പോയപ്പോഴാണ് മോഷണം നടന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 25, 2025, 04:19 PM IST
  • 60 പവൻ സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്.
  • ഷൈനും കുടുംബവും ക്രിസ്മസിന് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്.

Gold Theft: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ പോയ തക്കത്തിന് മോഷണം; നഷ്ടമായത് 60 പവൻ

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയില്‍ വന്‍ മോഷണം. കാട്ടാക്കട കട്ടയ്ക്കോട് ഷൈന്‍ കുമാറിന്‍റെ വീട്ടില്‍ ആണ് മോഷണം നടന്നത്. 60 പവൻ സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്. ഷൈനും കുടുംബവും ക്രിസ്മസിന് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്.

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാര്‍ ഈ സമയം പള്ളിയിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്കൂളിലെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയ ഷൈനിൻ്റെ ഭാര്യ അനുപയുടേയും കുട്ടികളുടെയും അനുപയുടെ സഹോദരി അനഘയുടേയും സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്.

Also Read: Crime News: വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ഗൃഹനാഥനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്പിച്ചു; രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ

കുട്ടികളുടെ ബ്രേസ്‌ലെറ്റ്, വള, മോതിരം, നെക്ലസ് ഉൾപ്പെടെ 60ൽ അധികം പവൻ മോഷണം പോയതായാണ് വിവരം. അനുപയുടെ സഹോദരിയും ഭർത്താവും സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഇവവരുടെ സ്വർണം കൂടി ഈ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെയാണ് മോഷണം പോയത്. വൈദ്യുതി ഫ്യൂസും ഊരി എറിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു മോഷണം.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

TheftRobberyCrime newsസ്വർണം കവർന്നുസ്വർണ കവർച്ച

