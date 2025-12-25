Gold Theft: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിന് വീട്ടുകാർ പള്ളിയിൽ പോയ തക്കത്തിന് മോഷണം; നഷ്ടമായത് 60 പവൻ

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയില് വന് മോഷണം. കാട്ടാക്കട കട്ടയ്ക്കോട് ഷൈന് കുമാറിന്റെ വീട്ടില് ആണ് മോഷണം നടന്നത്. 60 പവൻ സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്. ഷൈനും കുടുംബവും ക്രിസ്മസിന് പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന സമയത്താണ് കവർച്ച നടന്നത്.
ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം 6 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടുകാര് ഈ സമയം പള്ളിയിലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു. കുളത്തൂപ്പുഴ സ്കൂളിലെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയ ഷൈനിൻ്റെ ഭാര്യ അനുപയുടേയും കുട്ടികളുടെയും അനുപയുടെ സഹോദരി അനഘയുടേയും സ്വർണമാണ് മോഷണം പോയത്.
Also Read: Crime News: വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചുകയറി ഗൃഹനാഥനെ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്പിച്ചു; രണ്ടാം പ്രതിയും അറസ്റ്റിൽ
കുട്ടികളുടെ ബ്രേസ്ലെറ്റ്, വള, മോതിരം, നെക്ലസ് ഉൾപ്പെടെ 60ൽ അധികം പവൻ മോഷണം പോയതായാണ് വിവരം. അനുപയുടെ സഹോദരിയും ഭർത്താവും സ്ഥലത്തില്ലാത്തതിനാൽ ഇവവരുടെ സ്വർണം കൂടി ഈ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതുൾപ്പെടെയാണ് മോഷണം പോയത്. വൈദ്യുതി ഫ്യൂസും ഊരി എറിഞ്ഞ ശേഷമായിരുന്നു മോഷണം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.