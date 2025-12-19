POCSO Case; പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

കാട്ടാക്കട: 9 വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 66 വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി.
കാട്ടാക്കട ആമച്ചൽ ചന്ദ്രമംഗലം സെൻ്റ് സെബ്യാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ചിന് സമീപം അലക്സ് ഭവനിൽ 25 വയസുള്ള അലക്സിനെയാണ് കാട്ടാക്കട അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് രമേശ് കുമാർ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും പിഴതുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അധിക തടവ് കൂടി അനുഭവിക്കണമെന്നും, പിഴ തുക അപര്യാപ്തമാകയാൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് അധിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള അവധിക്കാലത്ത് പ്രതി പലതവണ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചും ഗുരുതരമായ ലൈംഗീക പീഡനം നടത്തിഎന്നാണ് കേസ്. സംഭവം നടന്നത് 2018 ൽ ആയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോ മറ്റാരുമോ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇളയ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതി കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത്.
മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രതി കൃത്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടും കുട്ടി ഭയന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കുട്ടിയെ പുറത്തുവച്ച് കാണുമ്പോൾ പ്രതി ലൈഗിക ചുവയോടെ നോക്കുകയും ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടി പ്രതി തന്നെ വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് കരുതി സ്കൂളിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കേസ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു
പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ആർ പ്രമോദ് ഹാജരായി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രണവ് എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായ കേസിൽ അസിസ്റ്റൻറ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെൽവി കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും 20 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 31 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ കാട്ടാക്കട ഇൻസ്പെക്ടർ ഡി ഷിബു കുമാറാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.
