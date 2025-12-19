English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

POCSO Case; പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രതി കൃത്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടും കുട്ടി ഭയന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 19, 2025, 08:25 AM IST
  • 9 വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 66 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും
  • അലക്സിനെയാണ് കാട്ടാക്കട അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് രമേശ് കുമാർ ശിക്ഷിച്ചത്
  • പിഴ തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും പിഴതുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അധിക തടവ് കൂടി അനുഭവിക്കണം

Read Also

  1. POCSO കേസിൽ പ്രതിയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ Look Out Notice പുറപ്പെടുവിച്ചു

Trending Photos

Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
8
Christmas Recipes
Chicken Stew Recipe: ക്രിസ്മസ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അപ്പത്തിനൊപ്പം കിടിലൻ സ്റ്റ്യൂ ആയാലോ? ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം
POCSO Case; പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിന തടവും പിഴയും

കാട്ടാക്കട: 9 വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 66 വർഷം കഠിന തടവും ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം രൂപ പിഴയും വിധിച്ച് കോടതി.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കത്തിനശിച്ചു; യാത്രക്കാർ സുരക്ഷിതർ

കാട്ടാക്കട ആമച്ചൽ ചന്ദ്രമംഗലം സെൻ്റ് സെബ്യാസ്റ്റ്യൻ ചർച്ചിന് സമീപം അലക്സ് ഭവനിൽ 25 വയസുള്ള അലക്സിനെയാണ് കാട്ടാക്കട അതിവേഗ പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജ് എസ് രമേശ് കുമാർ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ശിക്ഷിച്ചത്.  പിഴ തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും പിഴതുക അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അധിക തടവ് കൂടി അനുഭവിക്കണമെന്നും, പിഴ തുക അപര്യാപ്തമാകയാൽ അതിജീവിതയ്ക്ക് അധിക നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുന്നതിനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്‌.

മൂന്നാം ക്ലാസിലെ പഠനം കഴിഞ്ഞുള്ള അവധിക്കാലത്ത് പ്രതി പലതവണ കുട്ടിയുടെ   വീട്ടിൽ വച്ചും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചും ഗുരുതരമായ ലൈംഗീക പീഡനം നടത്തിഎന്നാണ് കേസ്. സംഭവം നടന്നത് 2018 ൽ ആയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളോ മറ്റാരുമോ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇളയ കുട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രതി  കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത്.

Also Read: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

മൂന്ന് വർഷത്തോളം പ്രതി കൃത്യം ആവർത്തിച്ചിട്ടും കുട്ടി ഭയന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് കുട്ടിയെ പുറത്തുവച്ച് കാണുമ്പോൾ പ്രതി ലൈഗിക ചുവയോടെ നോക്കുകയും ആംഗ്യങ്ങൾ കാണിക്കുകയും  ചെയ്തപ്പോഴാണ് കുട്ടി പ്രതി തന്നെ വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കുമെന്ന് കരുതി സ്കൂളിൽ വിവരം അറിയിച്ചത് തുടർന്ന് മാതാപിതാക്കൾ കേസ് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു 

പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി ആർ പ്രമോദ് ഹാജരായി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രസന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രണവ് എന്നിവർ കോടതിയിൽ ഹാജരായ കേസിൽ അസിസ്റ്റൻറ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ സെൽവി കോടതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ ഏകോപിപ്പിച്ചു. പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തുനിന്നും  20 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 31 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ കാട്ടാക്കട ഇൻസ്പെക്ടർ ഡി ഷിബു കുമാറാണ് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

POCSO caseKattakkadaCrime newsFineimprisonment

Trending News