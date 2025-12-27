തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്കൊപ്പമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ എഐ ഫോട്ടോ പങ്കുവെച്ച കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി അംഗം എന് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്.
Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; മാസാവസാനത്തോടെ തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ നേരിയ മഴ സാധ്യത
എന് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാന് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹാജരായിരുന്നില്ല അതിനു പിന്നാലെയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ബിഎന്എസ് 122 വകുപ്പുകള് പ്രകാരം ചേവായൂര് പോലീസാണ് സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെതിരെ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്.
പിണറായി വിജയനും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയും തമ്മില് ഇത്രമേല് അഗാധമായ ബന്ധം ഉണ്ടാകാന് എന്തായിരിക്കുമെന്ന ക്യാപ്ഷനോടെയായിരുന്നു എന് സുബ്രഹ്മണ്യന് ചിത്രം പങ്കുവെച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.