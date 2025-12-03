English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Akhil Marar On Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അഖിൽ മാരാർ

ര്‍ട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണോ പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തെറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:52 AM IST
  • പാര്‍ട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണോ പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തെറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കണോ?

തിരുവനന്തപുരം: ലൈംഗികാതിക്രമ കേസില്‍ അന്വേഷണം നേരിടുന്ന രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ രൂക്ഷവിമര്‍ശനവുമായി അഖില്‍ മാരാര്‍ രംഗത്ത്. പാര്‍ട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണോ പാര്‍ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തെറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില്‍ രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷ പരാമര്‍ശങ്ങളാണ് അഖില്‍ മാരാര്‍ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫേസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...

Also Read: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

മാത്രമല്ല രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയ രാഹുല്‍ ഈശ്വറിനേയും അഖില്‍ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങള്‍ പരസ്യമായപ്പോള്‍ രാഹുലിനെതിരേ കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനേയും മുന്‍പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും അഖില്‍ മാരാര്‍ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയതിട്ടുണ്ട്. ഇരുവര്‍ക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അഖില്‍ മാരാര്‍ പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Rahul MamkootathilAkhil MararSexual assaultSexual complaintanticipatory bail plea

