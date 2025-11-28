Thycaud Alan Murder Case: അലൻ കൊലക്കേസ്: നിർണായക തെളിവായ കത്തി കണ്ടെത്തി! ആയുധം ഒളിപ്പിച്ച സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലെത്തിച്ചത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 28, 2025, 02:18 PM IST
  • അലൻ കൊലക്കേസിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച നിർണായക ആയുധം കണ്ടെത്തി
  • കത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നാം പ്രതി അജിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്

തിരുവനന്തപുരം: അലൻ കൊലക്കേസിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച നിർണായക ആയുധം കണ്ടെത്തി. കത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നാം പ്രതി അജിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്.

Also Read: പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്

ഇതോടെ കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യപ്രതികളായ അജിൻ, നന്ദു, കിരൺ എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കത്തി ഒളിപ്പിച്ച വിവരം പുറത്തു വന്നത്. പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചത് ആയുധം മറച്ചുവെച്ചു തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു. 

Also Read: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്.  കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം താൻ കത്തി സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് അജിൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി.  സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെയും പോലീസ് പിടികൂടി. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

