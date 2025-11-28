Thycaud Alan Murder Case: അലൻ കൊലക്കേസ്: നിർണായക തെളിവായ കത്തി കണ്ടെത്തി! ആയുധം ഒളിപ്പിച്ച സുഹൃത്തും അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: അലൻ കൊലക്കേസിൽ കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച നിർണായക ആയുധം കണ്ടെത്തി. കത്തി കണ്ടെത്തിയത് ഒന്നാം പ്രതി അജിന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്.
Also Read: പതിനാലുകാരിയോട് ലൈംഗികാതിക്രമം; 34കാരന് നാല് വർഷം കഠിന തടവ്
ഇതോടെ കേസിലെ പ്രധാന തെളിവ് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യപ്രതികളായ അജിൻ, നന്ദു, കിരൺ എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് കത്തി ഒളിപ്പിച്ച വിവരം പുറത്തു വന്നത്. പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചത് ആയുധം മറച്ചുവെച്ചു തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു.
Also Read: മകരത്തിലെ ഡബിൾ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത്. കൊലപാതകം നടന്ന ദിവസം താൻ കത്തി സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നാണ് അജിൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് നൽകിയ മൊഴി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുഹൃത്ത് ശരത്തിനെയും പോലീസ് പിടികൂടി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.