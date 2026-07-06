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Amburi Suicide Attempt News: അമ്പൂരിയിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ

അമ്പൂരിയില്‍ മരിച്ച മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇവരെ കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jul 06, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:01 PM IST
Amburi Suicide Attempt News: അമ്പൂരിയിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ
Image Credit: Amburi Child Death | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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