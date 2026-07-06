/Amburi Suicide Attempt News: അമ്പൂരിയിലെ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു; ആശുപത്രിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: അമ്പൂരിയില് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹനാപകടത്തില് മരിച്ച മൂന്ന് വയസുകാരിയുടെ അമ്മ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഋതുവേദയുടെ അമ്മ നിഷയാണ് ജീവനൊടുക്കാന് ശ്രമിച്ചത്. നിഷയെ കാട്ടാക്കടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അനുപ്രസാദ് ആണ് നിഷയുടെ ഭർത്താവ്.
ഇന്നലെയാണ് അമ്പൂരിയിൽ വച്ച് മൂന്നുവയസുകാരി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. വിനോദസഞ്ചാരത്തിനെത്തിയപ്പോഴാണ് മൂന്ന് വയസുകാരി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ ടെമ്പോ ട്രാവലർ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു.
അമ്പൂരി കുമ്പിച്ചല്കടവ് പാലത്തില് വെച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസായാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു. വാഹനം നിർത്തി പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്നതിനിടെ, വാഹനത്തിന്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അബദ്ധത്തിൽ റിലീസായി മുന്നോട്ട് ഉരുണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു. നിയന്ത്രണംവിട്ട വാഹനം അവിടെ നിന്നിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു.
അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുഞ്ഞിനെ ഉടൻ തന്നെ കാട്ടാക്കട നെയ്യാർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
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