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Arjun Ayanki Aides Custody: അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കൂട്ടാളികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ; ആയങ്കിക്കെതിരെ 23 കേസുകൾ, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം

ഷൈജു, ഷാ, ശങ്കു, വെങ്കിടേഷ്, സംഗീത സുരേഷ്, ആദിത്യൻ എന്നിവരെയാണ് തുമ്പ, തമ്പാനൂർ പോലീസ് ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 08, 2026, 12:06 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 12:18 PM IST
Arjun Ayanki Aides Custody: അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കൂട്ടാളികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ; ആയങ്കിക്കെതിരെ 23 കേസുകൾ, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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Arjun Ayanki Aides Custody: അർജുൻ ആയങ്കിയുടെ കൂട്ടാളികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ; ആയങ്കിക്കെതിരെ 23 കേസുകൾ, തെരച്ചിൽ ഊർജിതം
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