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Police Station Attack: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം; സിഐക്ക് പരിക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ

Police Station Attack Accused Arrested: മദ്യക്കുപ്പിയുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനോട് അസഭ്യം പറയുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി സ്റ്റേഷനിൽ അടിച്ചുപൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 05, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:31 PM IST
Police Station Attack: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം; സിഐക്ക് പരിക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ
Image Credit: Police | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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