/Police Station Attack: പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം; സിഐക്ക് പരിക്ക്, പ്രതി പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആര്യനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതിക്രമം നടത്തി സി.ഐയെ ഇരുമ്പ് കസേര ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ആര്യനാട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു സംഭവം.
മദ്യക്കുപ്പിയുമായി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ പ്രതി ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസുകാരനോട് അസഭ്യം പറയുകയും കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മദ്യക്കുപ്പി സ്റ്റേഷനിൽ അടിച്ചുപൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവവിവരം അറിഞ്ഞ് സി.ഐ സ്ഥലത്തെത്തിയതോടെ പ്രതി സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഓടിക്കയറി.
പിന്നാലെയെത്തിയ സി.ഐയെ ആശുപത്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുമ്പ് കസേര ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ അടിക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സി.ഐയെ കാട്ടാക്കട താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
തലയിൽ ആറോളം തുന്നലിട്ടതായും നിലവിൽ വിശ്രമത്തിലാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേസെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.
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