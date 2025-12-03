Neyyattinkara News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം; നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് തകർത്തു

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര കോട്ടു കാൽക്കോണത്ത് വീടിനു നേരെ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന വികലാംഗന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് തകർത്തു. ഇന്ന് പുലർച്ചെ മൂന്നു മണിയോടെയാണ് വ്യാപകമായ ആക്രമണം നടത്തിയത്.
കോട്ടുകാൽ പുത്തലം ചാനൽക്കരയിൽ ഗോപൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജശേഖരന്റെ വീടിനു നേരെആയിരുന്നു ആക്രമണം. വികലാംഗൻ കൂടിയായ രാജശേഖരൻ നെല്ലിമൂട് സ്റ്റാൻഡിലെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറാണ്. ഇയാളുടെ വാഹനമാണ് അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തത്. വീടിൻറെ ജനൽ ചില്ലുകളും സമീപത്തെ ഇവരുടെ കടയും ആക്രമണത്തിന് ഇരയായി. ഈ കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജശേഖരന്റെ മകൻ അശ്വിന്തിൻ്റെ ബൈക്കും അക്രമികൾ അടിച്ചു തകർത്തതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ആക്രമണത്തിൽ കൈ മുറിഞ്ഞ അക്രമികൾ ചുവരുകളിൽ രക്തം തേച്ച് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. വീടിനു സമീപത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഫ്ലക്സ് ബോർഡിലും രക്തം തേച്ചു. ബഹളം കേട്ട് നാട്ടുകാർ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അക്രമികൾ കടന്നു കളഞ്ഞു. ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖല കമ്മിറ്റി അംഗവും എസ്എഫ്ഐ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയുമാണ് അശ്വന്ത്. ആക്രമണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം.
എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരം ലഹരി സംഘങ്ങൾ നില ഉറപ്പിക്കാറുണ്ടെന്നും ചോദ്യം ചെയ്താൽ ആക്രമണങ്ങൾ പതിവാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. മുമ്പും സമാനമായ ആക്രമണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കാഞ്ഞിരകുളം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
