Attukal Pongala 2026: പൊങ്കാലയ്ക്കൊരുങ്ങി റെയിൽവെയും; സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനുകൾ, ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിന് അധിക കൗണ്ടറുകൾ, വൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് ഭക്തർക്ക് സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ വൻ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ ഒരുക്കുന്നത്. അന്നേ ദിവസം പ്രത്യേക ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ, അധിക സ്റ്റോപ്പുകൾ, ടിക്കറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കൽ, സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും. മാർച്ച് 3ന് ആണ് ഇത്തവണ പൊങ്കാല നടക്കുന്നത്.
പൊങ്കാല ദിവസം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും. നാഗർകോവിലിലേക്കുള്ള ട്രെയിനുകൾ അഞ്ചാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നായിരിക്കും പുറപ്പെടുക. ഇത് കൂടാതെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി പ്രവേശന, എക്സിറ്റ് പോയിന്റുകളിൽ അധിക ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളും തുറക്കാൻ റെയിൽവെ തീരുമാനിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ റിസർവ് ചെയ്യാത്ത ടിക്കറ്റുകൾക്കായി (UTS) പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകളും, ഫോൺ വഴി ടിക്കറ്റെടുക്കാൻ 'UTS ഓൺ മൊബൈൽ' QR കോഡ് സൗകര്യങ്ങളും പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ക്രമീകരിക്കും.
യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് (RPF), റെയിൽവേ പോലീസ് (GRP), ലോക്കൽ പോലീസ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ടീമുകളെയും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രത്യേക സ്ക്വാഡുകളെ വിന്യസിക്കും.
കൂടാതെ യാത്രക്കാരുടെ സൗകര്യം കണക്കിലെടുത്ത് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ- തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ, തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ- നാഗർകോവിൽ ജംഗ്ഷൻ എന്നീ റൂട്ടുകളിൽ അധിക ട്രെയിൻ സർവീസുകളും നടത്തുന്നതായിരിക്കും.
