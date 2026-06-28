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Attukal Aarti Suicide case: ആരതി നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനം, ശരീരത്തിൽ 13 മുറിവുകൾ; യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

Attukal Woman Suicide Case: അതുൽ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ആരതി അമ്മയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശവും ചിത്രങ്ങളും അയച്ചിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 28, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 07:44 AM IST
Attukal Aarti Suicide case: ആരതി നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനം, ശരീരത്തിൽ 13 മുറിവുകൾ; യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Arathi | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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