/Attukal Aarti Suicide case: ആരതി നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനം, ശരീരത്തിൽ 13 മുറിവുകൾ; യുവതി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാലിൽ വർക്കല സ്വദേശി ആരതി (26) ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അതുൽ ശ്രീകുമാർ അറസ്റ്റിൽ. ആറ്റുകാൽ ചിറമുക്ക് കഞ്ഞിപ്പുരയിലെ വാടകവീട്ടിലാണ് ആരതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് മരണം നടന്നത്. ഭരതന്നൂർ സ്വദേശിയായ ഭർത്താവ് അതിൽ ആരതിയെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് വിധേയയാക്കിയിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ മനംനൊന്താണ് യുവതി ജീവനൊടുക്കിയതെന്നുമാണ് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത്.
ഒന്നര വർഷം മുൻപാണ് ഇവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത്. അതുൽ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് ആരതി വെള്ളിയാഴ്ച അമ്മയ്ക്ക് വാട്സാപ്പിൽ സന്ദേശവും ചിത്രങ്ങളും അയച്ചിരുന്നു. മർദ്ദനമേറ്റതിനെ തുടർന്ന് ആരതിയുടെ ശരീരത്തിൽ 13 മുറിപ്പാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.
ആരതിയുടെ അമ്മ ജിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ അതുലിനെതിരെ ഗാർഹിക പീഡനവും ആത്മഹത്യാ പ്രരണക്കുറ്റവും ചുമത്തി. വീട്ടിൽ നിന്ന് ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. സ്ത്രീധനമായി ലഭിച്ച സ്വർണം വിൽക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി ആരതിയും അതുലും തമ്മിൽ പതിവായി വഴക്കുണ്ടാകാറുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.
വ്യാഴാഴ്ചയും ഇത് സംബന്ധിച്ച് തർക്കവും വഴക്കും ഉണ്ടായി. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് ആരതിയുടെ അമ്മ ജിനു അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അതുൽ വീട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും വാതിൽ അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. വാതിൽ തകർത്ത് അകത്തു കടന്നപ്പോഴാണ് ആരതിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
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