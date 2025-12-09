English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • R Sreelekha: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖ; സർവ്വേ ഫലം പങ്കുവെച്ചു

R Sreelekha: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖ; സർവ്വേ ഫലം പങ്കുവെച്ചു

ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ശാസ്തമംഗലം വാർഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ആർ ശ്രീലേഖ.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 9, 2025, 10:53 AM IST
  • തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ എൻഡിഎക്ക് മുൻതൂക്കം എന്ന സർവേ ഫലമാണ് പങ്കുവെച്ചത്.
  • 60 സീറ്റ് വരെ ബിജെപി പിടിക്കുമെന്ന് ശ്രീലേഖ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അജ്ഞതയാണെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Kerala Local Body Election 2025 Phase 1: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു, ആദ്യ മണിക്കൂറുകളിൽ ഭേദപ്പെട്ട പോളിങ്

Trending Photos

Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം
5
guru gochar
Guru Gochar 2026: ജോലിയും സമ്പത്തും സുരക്ഷിതം; 2026 ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് സുവർണകാലം
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Samrudhi Lottery Result
Kerala lottery result 06.12.2025: സമൃദ്ധിയിലൂടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
7
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം; പുതുവർഷത്തിൽ ഇവർ തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
6
Budh Gochar 2025
Lakshmi Narayan Rajayog: ലക്ഷ്മീനാരായണ രാജയോ​ഗത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം; കോടീശ്വരനാകാൻ യോ​ഗം ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക്
R Sreelekha: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖ; സർവ്വേ ഫലം പങ്കുവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ശാസ്തമംഗലം വാർഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ആർ ശ്രീലേഖ. സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലം ശ്രീലേഖ പങ്കുവെച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ എൻഡിഎക്ക് മുൻതൂക്കം എന്ന സർവേ ഫലമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. പ്രീ പോൾ സർവ്വേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെയും മാർഗ നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ശ്രീലേഖ പങ്കുവെച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇതിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ഫേസ് ബുക്കിൽ പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലം പങ്കുവച്ചത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണെന്നും,  ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 60 സീറ്റ് വരെ ബിജെപി പിടിക്കുമെന്ന് ശ്രീലേഖ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അജ്ഞതയാണെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

R Sreelekha

Trending News