R Sreelekha: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആർ ശ്രീലേഖ; സർവ്വേ ഫലം പങ്കുവെച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: ചട്ടവിരുദ്ധ നടപടിയുമായി ശാസ്തമംഗലം വാർഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥിയും മുൻ ഡിജിപിയുമായ ആർ ശ്രീലേഖ. സാമൂഹ്യ മാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലം ശ്രീലേഖ പങ്കുവെച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ എൻഡിഎക്ക് മുൻതൂക്കം എന്ന സർവേ ഫലമാണ് പങ്കുവെച്ചത്. പ്രീ പോൾ സർവ്വേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെയും മാർഗ നിർദേശം നിലനിൽക്കെയാണ് ശ്രീലേഖ പങ്കുവെച്ചത്.
ഇതിനെതിരെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയും പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിവസം ഫേസ് ബുക്കിൽ പ്രീ പോൾ സർവേ ഫലം പങ്കുവച്ചത് ചട്ട വിരുദ്ധമാണെന്നും, ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 60 സീറ്റ് വരെ ബിജെപി പിടിക്കുമെന്ന് ശ്രീലേഖ പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയ അജ്ഞതയാണെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു.
