/BJP Councillor Arrested: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബിജെപി കൗൺസിലറുടെ അറസ്റ്റിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ; പോലീസിനെ വളഞ്ഞ് അനുയായികൾ, ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് എസ്എച്ച്ഒ

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ ബിജെപി കൗൺസിലർ വധശ്രമക്കേസിൽ വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി. വാഴോട്ടുകോണം വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന സുഗതനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. എന്നാൽ കൗൺസിലറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിനിടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയും നാടകീയ സംഭവങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായത്.
സുഗതനെ പോലീസ് പിടികൂടിയ വാർത്തയറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ അനുയായികൾ പോലീസ് സംഘത്തെ വളയുകയായിരുന്നു. എസ്.എച്ച്.ഓ വിപിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പ്രതിയുമായി അവിടെനിന്ന് മാറാൻ കഴിയാത്ത വിധം വലിയ രീതിയിലുള്ള തടസ്സമാണ് ജനക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ചത്. ഒടുവിൽ വഷളായ ക്രമസമാധാനനില ശാന്തമാക്കാനും പ്രതിഷേധക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാനുമായി എസ്.എച്ച്.ഒ ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്തു.
ഒരു ഉത്സവത്തിനിടയിലുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് സുഗതനെതിരെ കേസെടുത്തത്. ഈ കേസിൽ ഇയാൾ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ഹർജി തള്ളി. കൂടാതെ ജൂൺ ഏഴിന് മുൻപായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ ഹാജരാകാതെ ഇയാൾ ഒളിവിൽ പോവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വട്ടിയൂർക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ സുഗതൻ ഉണ്ടെന്ന രഹസ്യവിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
അതേസമയം, തനിക്ക് ചിക്കൻപോക്സ് ബാധിച്ചതിനാലാണ് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്താതിരുന്നതെന്നും, തന്നെ പിടികൂടാൻ വീട്ടിലെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്റെ ഭാര്യയെയും മകളെയും ക്രൂരമായി മർദിച്ചെന്നും സുഗതൻ ആരോപിച്ചു. വൈദ്യപരിശോധനകൾക്കായി തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴാണ് സുഗതൻ മാധ്യമങ്ങളോട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
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