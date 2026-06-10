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BJP Councillor Arrested: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബിജെപി കൗൺസിലറുടെ അറസ്റ്റിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ; പോലീസിനെ വളഞ്ഞ് അനുയായികൾ, ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് എസ്എച്ച്ഒ

BJP Councillor Arrested In Murder Attempt Case: കൗൺസിലറെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിനിടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥയും നാടകീയ സംഭവങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 10, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 08:37 AM IST
BJP Councillor Arrested: വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ബിജെപി കൗൺസിലറുടെ അറസ്റ്റിനിടെ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ; പോലീസിനെ വളഞ്ഞ് അനുയായികൾ, ആകാശത്തേക്ക് വെടിയുതിർത്ത് എസ്എച്ച്ഒ
Image Credit: BJP | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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