/BJP March: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; പോലീസ് വനിതാ പ്രവർത്തകയുടെ മുഖത്തടിച്ചതായി ആരോപണം

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി മാര്ച്ചില് സംഘര്ഷം. സിജെപി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനെ തുടര്ന്നാണ് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി മാര്ച്ച് നടത്തിയത്.
ബാരിക്കേഡ് മറിച്ചിടാന് ശ്രമിച്ച ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്ക്ക് നേരെ പോലീസ് നിരവധി തവണ ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. അതെസമയം പോലീസ് വനിത പ്രവര്ത്തകയുടെ മുഖത്ത് അടിച്ചതായി ബിജെപി ആരോപിച്ചു.
ബിജെപി കേന്ദ്രനേതാക്കളടക്കം സ്ഥലത്തുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധിച്ചതിന് എതിരെയാണ് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി മാർച്ച് നടത്തിയത്.
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