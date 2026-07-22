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BJP March: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; പോലീസ് വനിതാ പ്രവർത്തകയുടെ മുഖത്തടിച്ചതായി ആരോപണം

KPCC Office March: സിജെപി സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് ബിജെപി മാര്‍ച്ച് നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:14 PM IST
BJP March: തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപി മാർച്ചിൽ സംഘർഷം; പോലീസ് വനിതാ പ്രവർത്തകയുടെ മുഖത്തടിച്ചതായി ആരോപണം
Image Credit: BJP | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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