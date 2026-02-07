English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Thiruvananthapuram News: ബാലരാമപുരത്ത് വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

Thiruvananthapuram News: ബാലരാമപുരത്ത് വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

വീടിന്റെ പുറകുവശത്തായാണ് ശോഭനയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 7, 2026, 03:02 PM IST
  • വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് അസാധാരണമായി തീ ആളിക്കത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് അയൽവാസികൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്.
  • പകുതി കത്തിയ നിലയിൽ ആണ് മൃതദേഹം.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft case: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്; എൻ വിജയകുമാറിനെ വീണ്ടും റിമാൻഡ് ചെയ്തു

Trending Photos

Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
5
Kerala Lottery Result
Karunya Plus Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടി ആർക്ക്?
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala SK-39 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
7
Mahalakshami Rajayoga
Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
5
relationship tips
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
Thiruvananthapuram News: ബാലരാമപുരത്ത് വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

തിരുവനന്തപുരം: ബാലരാമപുരത്ത് വയോധികയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. കോട്ടുക്കാൽകോണം സ്വദേശി ശോഭനയെ (62) ആണ് വീടിന് പുറകുവശത്തെ പുരയിടത്തിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സമീപവാസികളാണ് കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വീടിന്റെ പുറകുവശത്ത് അസാധാരണമായി തീ ആളിക്കത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട് അയൽവാസികൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. പകുതി കത്തിയ നിലയിൽ ആണ് മൃതദേഹം. മരണകാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല. ആത്മഹത്യയാകാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ബാലരാമപുരം പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുന്നു. ഭർത്താവ് സുധാകരനും രണ്ടു മക്കളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇവരുടെ കുടുംബം. ഒരു മകൻ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Malayalam newsBalaramapuram Newsബാലരാമപുരം

Trending News