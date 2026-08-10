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C Dit: ജനസേവനത്തിന് നിര്‍മ്മിതബുദ്ധി; സി-ഡിറ്റ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ലാബ് ഒരുങ്ങി

C Dit Thiruvananthapuram: സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജിങ് ടെക്‌നോളജി (സി-ഡിറ്റ്) ആരംഭിക്കുന്ന ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ലാബ് യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 10, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:02 PM IST
C Dit: ജനസേവനത്തിന് നിര്‍മ്മിതബുദ്ധി; സി-ഡിറ്റ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ലാബ് ഒരുങ്ങി
Image Credit: C Dit | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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C Dit: ജനസേവനത്തിന് നിര്‍മ്മിതബുദ്ധി; സി-ഡിറ്റ് ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് ലാബ് ഒരുങ്ങി
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