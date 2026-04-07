Pinarayi Vijayan Reply To Revanth Reddy: 'ഡാഷ് മോനേ രേവന്താ മറുപടി വരുന്നുണ്ട്'; 'നീ പോ മോനേ വിജയാ' വിളിക്ക് പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി

തിരുവനന്തപുരം: തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡിക്കെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ പാലിക്കേണ്ട മിനിമം മര്യാദകൾ രേവന്ത് റെഡ്ഡി പുലർത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാൻ സമയമില്ലെന്നും, എന്നാൽ "ഡാഷ് മോനേ രേവന്തേ മറുപടി വരുന്നുണ്ട്" എന്ന് മാത്രമാണ് തനിക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നേരത്തെ പിണറായി വിജയനെ "നീ പോ മോനേ വിജയാ" എന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി അഭിസംബോധന ചെയ്തത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു.
അതേസമയം, തെലങ്കാനയിലെയും കേരളത്തിലെയും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് നേരിട്ടുള്ള സംവാദത്തിന് താൻ തയ്യാറാണെന്ന് രേവന്ത് റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയന് അദ്ദേഹം കത്തയക്കുകയും ചെയ്തു.
കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള തെലങ്കാനയുടെ വളർച്ചയും കേരളത്തിലെ വികസനവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് കത്തിലെ വെല്ലുവിളി. ഈ കത്തിലും "നീ പോ മോനെ വിജയൻ" എന്ന പരാമർശം അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരു മുഖ്യമന്ത്രിമാരും തമ്മിലുള്ള ഈ വാക്പോര് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു.
