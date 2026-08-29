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CM Car Blocked Case: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു: ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിൽ അറസ്റ്റിൽ

ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെ ചതയദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെയാണ് സതീശൻറെ വാഹനം ചേന്തി അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തടഞ്ഞത്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 29, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:07 AM IST
CM Car Blocked Case: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു: ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിൽ അറസ്റ്റിൽ
Image Credit: Chenthi Anil | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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