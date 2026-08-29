/CM Car Blocked Case: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനം തടഞ്ഞു: ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിൽ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ചേന്തിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശന്റെ വാഹനം തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ഡിസിസി അംഗം ചേന്തി അനിലിനെ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാവിലെ 11ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അനിലിനെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ചേന്തിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചതയദിന പരിപാടിയിൽ സതീശൻ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു വാഹനവ്യൂഹം തടഞ്ഞത്.
ചെമ്പഴന്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുകുലത്തിലെ ചതയദിന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകുന്നതിനിടെ വി.ഡി. സതീശന്റെ വാഹനം ചേന്തിയിൽ വച്ച് തടഞ്ഞത്. കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ നേതാവായ ചേന്തി അനിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വാഹനം കൈകാണിച്ച് നിർത്തിയത്.
തുടർന്ന് കാറിൽ നിന്നിറങ്ങിയ വി.ഡി. സതീശൻ, "എന്താ പ്രശ്നം? മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോളണം" എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ, "മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും?" എന്ന് തിരിച്ചു ചോദിച്ച് ചേന്തി അനിൽ തർക്കിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ തടഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ ശ്രീകാര്യം പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഔദ്യോഗിക ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തൽ, അന്യായമായി തടഞ്ഞുവെക്കൽ, അപമാര്യാദയായി പെരുമാറൽ, ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.
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