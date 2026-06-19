/CMRL Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസ്; വീണാ വിജയന്റെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിലെ ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇഡി

തിരുവനന്തപുരം: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണാ വിജയന്റെ ബാങ്ക് ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇഡി സംഘം. തിരുവനന്തപുരം ആയുർവേദ കോളേജ് ജങ്ഷനിലെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക് ലോക്കറാണ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചത്.
എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി. സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിന്റെ അന്വേഷണ നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ഇഡി മുൻപ് തീരുമാനിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധന നടത്തിയത്. നേരത്തെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണാ വിജയന്റേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
കൊച്ചിയിലെ ഇഡി ഓഫീസിൽ വിളിച്ചുവരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോക്കർ പരിശോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിഎംആർഎല്ലിൽ നിന്ന് എക്സാലോജിലേക്ക് നൽകിയ 2.78 കോടി രൂപയുടെ വിനിയോഗം ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ പണമിടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ വീണയ്ക്ക് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് സൂചന.
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