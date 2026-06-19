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CMRL Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസ്; വീണാ വിജയന്റെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിലെ ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇഡി

CMRL Exalogic Case Investigation: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ള സംഘം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST
CMRL Exalogic Case: സിഎംആർഎൽ എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസ്; വീണാ വിജയന്റെ എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്കിലെ ലോക്കർ തുറന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇഡി
Image Credit: Veena | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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