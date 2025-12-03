തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കളെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളുടെ അറിവോടെയാണ് രാഹുൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിച്ചു.
Also Read: രാഹുലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കേ വീണ്ടും പീഡനപരാതി
രാഹുലിനെ പുറത്താക്കണം എന്ന മുരളീധരന്റെ നിലപാട് അത്ര ശക്തമല്ലെന്നും ദേശീയ നേതൃത്വവും ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചില്ലല്ലോയെന്നും ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെ പിടിക്കാനാവാത്തത് പോലീസിന്റെ പിടിപ്പുകേടെന്ന വിമര്ശനത്തിന് രാഹുലിനെ എവിടെയാണ് ഒളിപ്പിച്ചതെന്ന് മുരളി തന്നെ പറയട്ടെയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി അഖിൽ മാരാർ
ലൈംഗികാതിക്രമ കേസില് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരേ രൂക്ഷവിമര്ശനവുമായി അഖില് മാരാര് രംഗത്ത്. പാര്ട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കണോ പാര്ട്ടിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന തെറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കണോ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റില് രാഹുലിനെതിരെ രൂക്ഷ പരാമര്ശങ്ങളാണ് അഖില് മാരാര് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
മാത്രമല്ല രാഹുലിനെ പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയ രാഹുല് ഈശ്വറിനേയും അഖില് രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആരോപണങ്ങള് പരസ്യമായപ്പോള് രാഹുലിനെതിരേ കടുത്ത നിലപാടെടുത്ത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനേയും മുന്പ്രതിപക്ഷനേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയേയും അഖില് മാരാര് പ്രശംസിക്കുകയും ചെയതിട്ടുണ്ട്. ഇരുവര്ക്കുമൊപ്പമുള്ള ചിത്രങ്ങളും അഖില് മാരാര് പോസ്റ്റിനൊപ്പം പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
