  • Second Sexual Assault Complaint Against Rahul Mamkootathil: രാഹുലിന് ഇന്ന് നിർണായകം; മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കാനിരിക്കേ വീണ്ടും പീഡനപരാതി

പരാതിയിൽ യുവതി പറയുന്നതനുസരിച്ച് തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ച് മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തുടർച്ചയായി സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചിരുന്നു എന്നാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 3, 2025, 09:33 AM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി
  • ലൈംഗികാതിക്രമം വിവാഹ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് 23 കാരി സണ്ണി ജോസഫിന് പരാതി നൽകി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി. ലൈംഗികാതിക്രമം വിവാഹ വാഗ്ദാനം ലംഘിക്കൽ തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് 23 കാരി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ നടപടിക്കായി പരാതി കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.  

Also Read: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

രാഹുലിന്റെ ലൈംഗികപീഡന കേസിലെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഹരിക്കാനിരിക്കെയാണ് വീണ്ടും പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ ഇന്ന് എംഎൽഎയ്ക്ക് നിർണായകമാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒളിവില്‍പോയ എംഎല്‍എയ്ക്കായി കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും തിരച്ചില്‍ നടക്കുകയാണ്. തനിക്കെതിരായ പരാതിയിലെ ആരോപണങ്ങള്‍ കെട്ടിച്ചമച്ചത് ആണെന്നാണ് രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വാദിക്കുന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും പരാതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബെംഗളൂരു സ്വദേശിനിയായ യുവതിയാണ് ഇ-മെയിലിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനും കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫിനും പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. താന്‍ നേരിട്ടത് ക്രൂരലൈംഗിക പീഡനമാണെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. പരാതി ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:47 ആണ് ലഭിച്ചത്.  

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

ഈ പരാതി അന്വേഷഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറണമെന്നും യുവതിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചതായി കെപിസിസി നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിനെ പാര്‍ട്ടി സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത വിവരവും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുലിന്റെ പേരില്‍ നേരത്തേ ആരോപണമുന്നയിച്ച യുവതിയാണ് ഇതെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇവരില്‍നിന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണസംഘം അന്ന് വിവരം തേടിയിരുന്നുവെന്നും പ്പോർട്ടുണ്ട്. 

ഇതിനിടയിൽ രാഹുലിനെ പിടികൂടാനായി അന്വേഷണ സംഘം ശരിക്കും നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രാഹുലുമായി ബന്ധമുള്ളവരെ പ്രത്യേക സംഘം വിളിച്ച് വിവരങ്ങള്‍ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. രാഹുല്‍ ആദ്യം സഞ്ചരിച്ചത് ഒരു നടിയുടെ കാറിലായിരുന്നെന്നുംനിലവിൽ ബെംഗളൂരുവിലുള്ള നടിയില്‍ നിന്ന് മൊഴി ശേഖരിക്കാന്‍ പോലീസ് ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

