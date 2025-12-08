English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rahul Mankootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ

ഇന്ന് പരിഗണിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കേസ് രാഹുലിനും പോലീസിനും പ്രോസിക്യൂഷനും വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 8, 2025, 08:52 AM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം
  • രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും

Rahul Mankootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം.  രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ്.

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ വിധി അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം; ദിലീപ് അടക്കം 10 പ്രതികളും ഹാജരാകും

ആദ്യ കേസിൽ ഈ മാസം 15 വരെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരവ് എന്നത് ശരിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്.  പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം.  ഇനി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് പരാതി മനൽകിയ ആളെ കണ്ടത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം.

Also Read: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക

ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് കൊടുത്ത പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമല്ലേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഇന്നത്തെ ഹർജിയിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന രാഹുലിനെ തേടി പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ ബെംഗളുരുവിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ ഒളിസങ്കേതം മറ്റുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും വിവരം ചോരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന നിഗമനത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

