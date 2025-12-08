Rahul Mankootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം; രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് ഇന്ന് നിർണായക ദിനം. രണ്ടാം ബലാത്സംഗ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് കോടതി പരിഗണിക്കും. ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ്.
ആദ്യ കേസിൽ ഈ മാസം 15 വരെ അറസ്റ്റ് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരവ് എന്നത് ശരിക്കും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പരാതി രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. ഇനി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിന് പരാതി മനൽകിയ ആളെ കണ്ടത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തണം.
ബെംഗളൂരുവിൽ താമസിക്കുന്ന പരാതിക്കാരിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ പോലീസിന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് കൊടുത്ത പരാതി രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമല്ലേ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയും ചോദിച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കോടതി ഇന്നത്തെ ഹർജിയിൽ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കും എന്നത് നിർണായകമാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന രാഹുലിനെ തേടി പുതിയ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നലെ ബെംഗളുരുവിലേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ ഒളിസങ്കേതം മറ്റുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തിൽ നിന്നും വിവരം ചോരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന നിഗമനത്തെ തുടർന്നാണ് പുതിയ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
