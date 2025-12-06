English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Custodial Death: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും

Custodial Death: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും

കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത മോഹനന്റെ ആരോഗ്യനില സ്റ്റേഷനില്‍വെച്ച് വഷളായെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ വൈകി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 6, 2025, 10:33 AM IST
  • മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും ശിക്ഷ
  • കേസില്‍ മുന്‍ ഡിവെഎസ്പി വൈആര്‍ റസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് മാസം തടവും 1000 രൂപ പിഴയുമാണ് സിബിഐ കോടതി വിധിച്ചത്

Read Also

  1. Crime News: പതിനാലുകാരിയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണിറുക്കല്‍, ഒപ്പം ഫ്‌ളൈയി൦ഗ് കിസും, കഠിന തടവ് വിധിച്ച്‌ മുംബൈ കോടതി

Trending Photos

Gold Rate Today December 4: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്, എന്നിട്ടും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
7
Gold rate
Gold Rate Today December 4: സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്, എന്നിട്ടും 95000ന് മുകളിൽ തന്നെ; ഇന്നത്തെ വില അറിയാം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വിലവിവരം
7
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവിലയിൽ കുറവ്; ഇന്നത്തെ വിലവിവരം
Upma Recipe: ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ്! 10 മിനിറ്റിൽ രുചിയേറും ഉപ്പുമാവ് റെഡി
5
upma
Upma Recipe: ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഈസിയാണ്! 10 മിനിറ്റിൽ രുചിയേറും ഉപ്പുമാവ് റെഡി
Custodial Death: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും

തിരുവനന്തപുരം: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും ശിക്ഷ.  

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സംസ്ഥാനത്ത് മഴയ്ക്ക് ശമനം; ഇടിമിന്നൽ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്!

കേസില്‍ മുന്‍ ഡിവെഎസ്പി വൈആര്‍ റസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് മാസം തടവും 1000 രൂപ പിഴയുമാണ് സിബിഐ കോടതി വിധിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കീഴ്‌വായൂര്‍ പോലീസ് സ്റ്റേഷനില്‍ 1999 ല്‍ മോഹനന്‍ എന്നയാളാണ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. മോഹനനെ അനധികൃതമായി തടവില്‍വെച്ചു വെന്ന കുറ്റത്തിന് ഐപിസി 342 മത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരാം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു. 

മോഹനന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി നല്‍കിയ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിലാണ് ഈ കോടതി വിധി. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാതെയായിരുന്നു മോഹനനെ 24 മണിക്കൂറിലധികം കസ്റ്റഡിയില്‍ വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത മോഹനന്റെ ആരോഗ്യനില സ്റ്റേഷനില്‍വെച്ച് വഷളായെങ്കിലും ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ വൈകിയെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Custodial deathFormer DYSP Y R RestemThiruvananthapuramമുൻ ഡിവൈഎസ്പി

Trending News