Custodial Death: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും

തിരുവനന്തപുരം: മാല മോഷണത്തിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തയാൾ മരിച്ച കേസിൽ മുൻ ഡിവൈഎസ്പിയ്ക്ക് തടവും പിഴയും ശിക്ഷ.
കേസില് മുന് ഡിവെഎസ്പി വൈആര് റസ്റ്റത്തിന് മൂന്ന് മാസം തടവും 1000 രൂപ പിഴയുമാണ് സിബിഐ കോടതി വിധിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കീഴ്വായൂര് പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് 1999 ല് മോഹനന് എന്നയാളാണ് കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. മോഹനനെ അനധികൃതമായി തടവില്വെച്ചു വെന്ന കുറ്റത്തിന് ഐപിസി 342 മത്തെ വകുപ്പ് പ്രകാരാം ശിക്ഷ വിധിക്കുകയായിരുന്നു.
മോഹനന്റെ ഭാര്യ ശ്രീദേവി നല്കിയ പരാതിയിലെടുത്ത കേസിലാണ് ഈ കോടതി വിധി. സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാതെയായിരുന്നു മോഹനനെ 24 മണിക്കൂറിലധികം കസ്റ്റഡിയില് വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത മോഹനന്റെ ആരോഗ്യനില സ്റ്റേഷനില്വെച്ച് വഷളായെങ്കിലും ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാന് വൈകിയെന്ന് അന്വേഷണത്തില് കണ്ടെത്തി.
