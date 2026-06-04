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Nalanchira Murder: നാലാഞ്ചിറയിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ

Nalanchira Murder Case: വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ചിദംബരം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 01:41 PM IST
Nalanchira Murder: നാലാഞ്ചിറയിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ
Image Credit: Murder | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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