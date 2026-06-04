/Nalanchira Murder: നാലാഞ്ചിറയിൽ ഭാര്യയെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; പ്രതിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൃതദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ

തിരുവനന്തപുരം: തമിഴ്നാട്ടിലെ ചിദംബരത്ത് കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹം നാലാഞ്ചിറയിൽ ഭാര്യയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തി ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി സുരേഷിന്റേതാണെന്ന് സൂചന. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ചിദംബരം റെയിൽവേ ട്രാക്കിലാണ് തിരിച്ചറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒരു മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത്. തമിഴ്നാട് പോലീസ് കൈമാറിയ വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇത് സുരേഷ് തന്നെയാണെന്ന് കേരള പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.45-ഓടെയായിരുന്നു നാലാഞ്ചിറ മഠത്തുനടയിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഹസീന (36) എന്ന യുവതിയെ ഭർത്താവായ സുരേഷ് (46) കഴുത്തറത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃത്യത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ സ്വന്തം കാറിൽ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതിക്കായി പോലീസ് വ്യാപകമായ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
സുരേഷിന്റെ മൊബൈൽ ടവർ ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച പോലീസിന് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ കിള്ളിപ്പാലം ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇയാളുടെ ഫോൺ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ സിസിടിവി പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ വാഹനം കരമന ഭാഗം കടന്നുപോയതായി വ്യക്തമായി.
പിന്നീട് ബാലരാമപുരത്ത് കാർ ഉപേക്ഷിച്ചതായും സൂചനകളുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിലും പൂർണ്ണമായ സ്ഥിരീകരണമായിട്ടില്ല. കുടുംബ വഴക്കാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശിയായ സുരേഷും മണക്കാട് സ്വദേശിനിയായ ഹസീനയും പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചവരാണ്. ഇവർ തമ്മിൽ നിരന്തരം കലഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയും ഇരുവരും തമ്മിൽ കടുത്ത തർക്കമുണ്ടായി. ഒരാഴ്ചയായി കാണാതിരുന്ന ഹസീന ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. ഹസീനയെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി സുരേഷ് നേരത്തെ മണ്ണന്തല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ താൻ സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എന്നാണ് ഹസീന മറുപടി നൽകിയത്.
ഇതേച്ചൊല്ലിയുണ്ടായ തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മണ്ണന്തല പോലീസ് ഇരുവരേയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി സംസാരിച്ച് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയാണ് വിട്ടയച്ചത്. വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷവും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള വഴക്ക് തുടരുകയും അത് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിക്കുകയുമായിരുന്നു. സുരേഷ് ഭാര്യയെ ആക്രമിക്കുന്നത് നേരിൽ കണ്ട മൂത്തമകൾ അമൃതയാണ് വിവരം ഫോണിലൂടെ മണ്ണന്തല പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്.
കൊലപാതകം നടത്തിയ ശേഷം ചോരപുരണ്ട കത്തി കുളിമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് സുരേഷ് അവിടെനിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത്. അഞ്ചു മാസം മുൻപാണ് ഹസീനയും സുരേഷും ഇവരുടെ നാല് മക്കളും ഒരു ബന്ധുവും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം നാലാഞ്ചിറയിലെ ഈ വാടകവീട്ടിൽ താമസമാരംഭിച്ചത്.
ഇതിനു മുൻപ് മണ്ണന്തല, വട്ടിയൂർക്കാവ് ഭാഗങ്ങളിലെ വാടകവീടുകളിലായിരുന്നു ഇവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ സുരേഷ് മകളെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് താനും ജീവനൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നതായി ബന്ധുക്കൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ആഴ്ച മുൻപും ഇയാൾ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. ആനന്ദ്, അനയ, റോഷൻ എന്നിവരാണ് ഇവരുടെ മറ്റു മക്കൾ.
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