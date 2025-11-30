English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dead Body Found: കിണറ്റിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അധികം പഴക്കം, പോലീസ് അന്വേഷണം

Dead Body Found: കിണറ്റിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അധികം പഴക്കം, പോലീസ് അന്വേഷണം

Dead Body Found In A Well: താന്നിവിള സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 09:32 PM IST
  • ബാലരാമപുരം ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് സമീപത്ത് ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
  • ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്

Dead Body Found: കിണറ്റിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം; മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അധികം പഴക്കം, പോലീസ് അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: നെയ്യാറ്റിൻകര ബാലരാമപുരത്ത് കിണറ്റിൽ മധ്യവയസ്കന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ അധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം. താന്നിവിള സ്വദേശി ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മൃതദേഹമാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ബാലരാമപുരം ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് സമീപത്ത് ഉണ്ണിയുടെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് മൂന്ന് ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

ബാലരാമപുരം പോലീസും നെയ്യാറ്റിൻകര ഫയർഫോഴ്സും ചേർന്ന് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവിവാഹിതനാണ്. ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഉണ്ണിയും അടങ്ങുന്ന സംഘം ഈ പ്രദേശത്ത് പതിവായി മദ്യപിക്കാറുണ്ടെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. അസ്വഭാവിക മരണത്തിന് ബാലരാമപുരം പോലീസ് കേസെടുത്തു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനായി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

