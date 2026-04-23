Snakebite Death: നാടിനെ നടുക്കി വീണ്ടും പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണം; തിരുവനന്തപുരത്ത് എട്ട് വയസ്സുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തിരുവനന്തപുരം: ചിറയൻകീഴിൽ പാമ്പുകടിയേറ്റ് എട്ടുവയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു. ചിറയിൻകീഴ് അഴൂരിലാണ് സംഭവം. മൂലയിൽ വീട്ടിൽ ദിലീപ് അനു ദമ്പതികളുടെ മകൻ ദിക്ഷലാണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിക്കുകയായിരുന്നു. വെളുപ്പിനെ നാല് മണിയോടെയാണ് കുട്ടിയെ പാമ്പ് കടിച്ച വിവരം വീട്ടുകാർ അറിയുന്നത്. ഉടൻ ചിറയൻകീഴ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. വീട്ടിൽ നിന്നും പാമ്പിനെ പിടികൂടി.
കുട്ടിയെ ആദ്യം ചിറയൻകീഴ് ആശുപത്രിയിലാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഇവിടെ പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകിയ ശേഷംമെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്കെത്തിച്ചു. എന്നാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൃശൂർ വാണിയംപാറയിൽ രണ്ടര വയസുകാരന് പാമ്പ് കടിയേറ്റിരുന്നു. കൊമ്പഴ മാളിയേക്കൽ വീട്ടിൽ ശ്യാം പീറ്ററിന്റെ മകൻ ആദം എന്ന രണ്ടുവയസ്സുകാരനാണ് പാമ്പുകടിയേറ്റത്. വീട്ടിലെ ശുചിമുറിയിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് ശംഖുവരയന്റെ കടിയേറ്റത്. കുട്ടി ജൂബിലി മിഷൻ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.
ഏപ്രിൽ 19ന് തൃശ്ശൂര് കോടാലി സ്വദേശി ആൽജോ എന്ന എട്ടുവയസുകാരൻ പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചിരുന്നു. രാത്രി വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ തലയിണയ്ക്കടിൽ കിടന്നിരുന്ന ശംഖുവരയൻ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പ് ആണ് കുട്ടിയെ കടിച്ചത്. പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ ശംഖുവരയനാണ് കടിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ആൽജോയുടെ സഹോദരൻ അനോഷിനും കടിയേറ്റിരുന്നു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന അനോഷിന്റെ ആരോഗ്യനില ഇപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അനോഷിനെ വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് മാറ്റി.
