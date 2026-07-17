/മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകിയില്ല; തിരുവനന്തപുരത്ത് അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു, പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ

തിരുവനന്തപുരം: കിളിമാനൂരിൽ സിനിമയെ വെല്ലുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെ ക്വട്ടേഷൻ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതായി പരാതി. വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശി അനിൽകുമാറിനെയാണ് ഒരു സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശികളായ സുധീഷ്, ഷംനാദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ച് പ്രതികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
പ്രതികൾ അനിൽകുമാറിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി നിർമ്മാണം നടക്കുന്ന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാണ് മർദ്ദിച്ചത്. സൗണ്ട് പ്രൂഫ് മുറി ഉണ്ടാക്കിയാണ് പ്രതികൾ ഇയാളെ ആക്രമിച്ചത്. ചങ്ങലകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ആക്രമണം. അനിൽകുമാറിന്റെ മകനെയും പ്രതികൾ വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യയെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നതിനിടെ പോലീസ് ഇടപെടലുണ്ടാകുകയായിരുന്നു. അനിൽ കുമാറിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്തിലെ വിരോധമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
അനിലിന്റെ കൈ അക്രമികൾ തല്ലിയൊടിക്കുകയും മകൻ അച്ചുവിന്റെ വിരലുകളിൽ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കത്തി കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് മകളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. തുടർന്ന് ഹെൽമറ്റ് കൊണ്ട് അടിച്ചു വീഴ്ത്തി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്നുമാണ് അനിൽകുമാറിന്റെ മൊഴി. സഹോദരിയെ കൊല്ലുമെന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി അച്ചുവും പറഞ്ഞു. ബോംബ് ദേഹത്ത് വച്ചുകെട്ടി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും അച്ചു പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിൽ സാരമായി പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാറും മകനും വർക്കലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
അനിൽ കുമാറിന്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്തിലെ വിരോധമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.
സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും ബോംബ് ഉണ്ടെന്നും ദേഹത്ത് വച്ചുകെട്ടി കൊല്ലുമെന്നും പറഞ്ഞുവെന്നും മകൻ അച്ചു പറയുന്നു. സാരമായി പരിക്കേറ്റ അനിൽകുമാറും മകനും വർക്കലയിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
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