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മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകിയില്ല; തിരുവനന്തപുരത്ത് അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു, പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ

മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാത്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിനും ആക്രമണത്തിനും പിന്നിൽ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 12:59 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 12:59 PM IST
മകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് നൽകിയില്ല; തിരുവനന്തപുരത്ത് അച്ഛനെയും മകനെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മർദിച്ചു, പ്രതികൾക്കായി തെരച്ചിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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