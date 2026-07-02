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Food Poison: ഷവർമയും ഷവായും ഓഫറിൽ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച 21 പേർ ആശുപത്രിയിൽ; കട അടച്ചുപൂട്ടി

Food Poison Thiruvananthapuram: കടുത്ത വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 02, 2026, 10:24 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 10:24 AM IST
Food Poison: ഷവർമയും ഷവായും ഓഫറിൽ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച 21 പേർ ആശുപത്രിയിൽ; കട അടച്ചുപൂട്ടി
Image Credit: Shawarma | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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