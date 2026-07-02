/Food Poison: ഷവർമയും ഷവായും ഓഫറിൽ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച 21 പേർ ആശുപത്രിയിൽ; കട അടച്ചുപൂട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ചിറയിൻകീഴ് കടയ്ക്കാവൂർ തെക്കുംഭാഗം എസ്.ആർ.വി എൽ.പി സ്കൂളിനടുത്തുള്ള ഭക്ഷണശാലയിൽ നിന്ന് ഷവർമയും ഷവായും കഴിച്ച നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഇവിടെനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർക്കാണ് ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായത്. കടുത്ത വയറിളക്കവും ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഇരുപതോളം പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കടയ്ക്കാവൂർ സ്വദേശികളായ സ്നേഹ, സംഗീത്, ഗിരീഷ്, ദീപ, ശുഭ, ആയാന്റെവിള സ്വദേശികളായ ബിജു, മണി, രത്നമ്മ, പ്രിയറാണി, ദക്ഷിണ എന്നിവരും അഞ്ചുതെങ്ങ് വാടയിൽ സ്വദേശികളായ ഉദയകുമാർ, ഗിരീശൻ, നിരുപമ, ഗ്രീഷ്മ, ഗൗരിനന്ദ, ഗൗതംകൃഷ്ണ എന്നിവരും കടയ്ക്കാവൂർ ഊട്ടുപറമ്പ് സ്വദേശികളായ ലാലി, ഷിബിൻ, മിന്നു, സെയിൽ, ഇഅമി എന്നിവരുമാണ് ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും കടയ്ക്കാവൂരിലെ മറ്റ് രണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലുമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. നിലവിൽ ആരുടെയും ആരോഗ്യനില ആശങ്കാജനകമല്ലെന്നാണ് വിവരം.
പ്രദേശത്തെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനോട് ചേർന്ന് പുതുതായി ആരംഭിച്ച 'സിഗ്നേച്ചർ ഡിഷസ്' എന്ന കടയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ കോംബോ ഓഫർ നിരക്കിൽ ഷവർമയും ഷവായിയും നൽകുന്നുണ്ടെന്ന പരസ്യം കണ്ടാണ് പലരും ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ എത്തിയതെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കടയ്ക്കാവൂർ പൊലീസിലും കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പരാതി നൽകി. തുടർന്ന് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും ഈ സ്ഥാപനം താൽക്കാലികമായി പൂട്ടിക്കുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമായ ലൈസൻസുകളോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെയാണ് ഈ ഭക്ഷണശാല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതരുടെ പരിശോധനയിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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