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Food Poisoning: അഴുകിയ കോഴിയിറച്ചി, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു

Food Poisoning Kattakada: 'കഫേ 49' ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിയായ യുവാവിന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 06, 2026, 10:00 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 10:00 PM IST
Food Poisoning: അഴുകിയ കോഴിയിറച്ചി, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു
Image Credit: Food | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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