/Food Poisoning: അഴുകിയ കോഴിയിറച്ചി, കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ; ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കടയിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഹോട്ടൽ അടപ്പിച്ചു. കാട്ടാക്കട കിള്ളിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'കഫേ 49' എന്ന ഭക്ഷണശാല പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡും ചേർന്ന് പൂട്ടിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച മലയിൻകീഴ് സ്വദേശിയായ യുവാവിന് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റിരുന്നു.
ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകളെത്തുടർന്ന് യുവാവിനെ മലയിൻകീഴ് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആശുപത്രി അധികൃതർ വിവരമറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും ഹെൽത്ത് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ഹോട്ടലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്നും നിരോധിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി.
ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കോഴിയിറച്ചി അഴുകിയ നിലയിലായിരുന്നു. സ്ഥാപനത്തിൽ വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷമാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിശോധനാ രേഖകളോ മറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ ഹാജരാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനെത്തുടർന്ന് സ്ഥാപനത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകുകയും, തുടർനടപടികൾക്കായി താൽക്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.