  • Theft Case: തിരുവനന്തപുരത്ത് ആളില്ലാത്ത വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്നു

വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. മാറനല്ലൂരില്‍ മോഷണ പതിവായിട്ടും കള്ളനെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് കഴിയാത്തതിനാൽ പ്രദേശവാസികൾ ആശങ്കയിലാണ്.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 10, 2026, 11:19 PM IST
  • മാറനല്ലൂര്‍ ഊരുട്ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലം പെരുമന കട്ടറകുഴിയില്‍ പ്രതാപ ചന്ദ്രന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്.
  • വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം.

തിരുവനന്തപുരം: മാറാനല്ലൂരിൽ ആളില്ലാത്ത വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വര്‍ണവും പണവും കവര്‍ന്നു. 7.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാറനല്ലൂര്‍ ഊരുട്ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലം പെരുമന കട്ടറകുഴിയില്‍ പ്രതാപ ചന്ദ്രന്‍റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. 5 പവനിലധികം സ്വര്‍ണവും 1 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും മോഷണം പോയി. 

കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ പിന്നിലെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മുറിയിലെ അലമാരയിലെ ഡ്രോയറിൽ വച്ചിരുന്ന രൂപയും സ്വർണവുമാണ് കവർന്നത്. 5 ലക്ഷത്തിലധികം വില വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിച്ചിട്ടാണ് മോഷണം നടത്തിയത്.

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

