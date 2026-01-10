തിരുവനന്തപുരം: മാറാനല്ലൂരിൽ ആളില്ലാത്ത വീട് കുത്തിത്തുറന്ന് സ്വര്ണവും പണവും കവര്ന്നു. 7.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മാറനല്ലൂര് ഊരുട്ടമ്പലം ഗോവിന്ദമംഗലം പെരുമന കട്ടറകുഴിയില് പ്രതാപ ചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിലാണ് മോഷണം നടന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കും രാത്രി 9 മണിക്കും ഇടയിലാണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം. 5 പവനിലധികം സ്വര്ണവും 1 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപയും മോഷണം പോയി.
കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ വാർഷികത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ വീട്ടുകാർ പോയ സമയത്താണ് മോഷണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. വീടിന്റെ പിന്നിലെ വാതിൽ കുത്തിത്തുറന്ന നിലയിലായിരുന്നു. മുറിയിലെ അലമാരയിലെ ഡ്രോയറിൽ വച്ചിരുന്ന രൂപയും സ്വർണവുമാണ് കവർന്നത്. 5 ലക്ഷത്തിലധികം വില വരുന്ന സ്വർണാഭരണങ്ങളാണ് മോഷണം പോയത്. വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേതിച്ചിട്ടാണ് മോഷണം നടത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.