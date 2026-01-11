English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Crime News: നെടുമങ്ങാട് മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

Crime News: നെടുമങ്ങാട് മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

ഫിനാൻസ് ഉടമ നടത്തിയ വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലാണ് വളകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 11, 2026, 01:27 PM IST
  • ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി അജ്മൽ, മടത്തറ ചല്ലിമുക്ക് സ്വദേശിനി അൻസീന എന്നിവരെയാണ് നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.
  • ഏകദേശം 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി തട്ടിയെടുത്തത്.

Crime News: നെടുമങ്ങാട് മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ടെ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി അജ്മൽ, മടത്തറ ചല്ലിമുക്ക് സ്വദേശിനി അൻസീന എന്നിവരെയാണ് നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഏകദേശം 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി തട്ടിയെടുത്തത്. 

പിത്തള, ചെമ്പ് വളകളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്വർണ്ണം പൂശിയ 130-ഓളം വ്യാജ വളകൾ ഉപയോ​ഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. വാളിക്കോട്ടെ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് മനസിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ നടത്തിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

Also Read: VD Satheesan: രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്; അയോ​ഗ്യതാ നടപടി വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ

ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

NedumangadGold Loan FraudFake Goldനെടുമങ്ങാട്മുക്കുപണ്ടം

