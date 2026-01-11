Crime News: നെടുമങ്ങാട് മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് 70 ലക്ഷത്തിന്റെ തട്ടിപ്പ്; യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട്ടെ വിവിധ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുക്കുപണ്ടം പണയം വച്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. ചുള്ളിമാനൂർ സ്വദേശി അജ്മൽ, മടത്തറ ചല്ലിമുക്ക് സ്വദേശിനി അൻസീന എന്നിവരെയാണ് നെടുമങ്ങാട് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഏകദേശം 70 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാണ് ഇവർ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നായി തട്ടിയെടുത്തത്.
പിത്തള, ചെമ്പ് വളകളിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്വർണ്ണം പൂശിയ 130-ഓളം വ്യാജ വളകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രതികൾ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. വാളിക്കോട്ടെ ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപന ഉടമയ്ക്ക് സംശയം തോന്നിയതിനെ തുടർന്ന പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് തട്ടിപ്പ് മനസിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രതികൾ നടത്തിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചു.
Also Read: VD Satheesan: രാഹുൽ പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്; അയോഗ്യതാ നടപടി വരുമ്പോൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് വി.ഡി സതീശൻ
ജില്ലയിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും ഇവർ സമാനമായ രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നും കൂടുതൽ പേർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.