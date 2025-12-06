Rahul Mamkootathil Case: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎയുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും. ജസ്റ്റിസ് കെ ബാബുവിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഇന്ന് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുക.
തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തള്ളിയതിനെത്തുടർന്നാണ് രാഹുൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാതെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്താനാണ് രാഹുലിന്റെ നീക്കം എന്നാണ് സൂചന.
ഈ ആരോപണം ബലാത്സംഗമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും പരാതി നൽകിയത് യഥാര്ത്ഥ രീതിയിലൂടെയല്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഹര്ജിയിൽ വാദിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് പരാതി നൽകിയതെന്നും രാഹുൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റഡിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പരാതിക്കാരിയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം ഉഭയകക്ഷി സമ്മത പ്രകാരമുണ്ടായതാണെന്നും വര്ഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന ബന്ധം തകര്ന്നപ്പോള് ബലാത്സംഗ കേസായി മാറ്റിയതാണെന്നും ഹര്ജിയിൽ രാഹുൽ പറയുന്നുണ്ട്.
നിലവിൽ ഒളിവിലിരിക്കുന്ന രാഹുലിനായി പാലക്കാടും തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പോലീസ് ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്. ഇതിനിടയിൽ രാഹുലിനെതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ ബലാത്സംഗ കേസിൽ പരാതിക്കാരി മൊഴി നൽകാമെന്ന് ഇന്നലെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈമെയിലൂടെയാണ് പരാതിക്കാരി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കേസ് എസ്പി ജി പൂങ്കൂഴലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷിക്കും.
