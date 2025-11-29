K Muraleedharan: നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതു വരെ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

തിരുവനന്തപുരം: നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതു വരെ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറല്ലെന്നും തിരുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് പാര്ട്ടി തിരുത്തുമെന്നും കെ മുരളീധരന് വ്യക്തമാക്കി.
മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യാത്തവര് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് വീക്ഷണം മുഖപ്രസംഗത്തില് പറഞ്ഞത് സിപിഐഎമ്മിനെയും എല്ഡിഎഫിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും മുരളീധരന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശബരിമലയിലെ സ്വര്ണക്കൊളള മറച്ചുവയ്ക്കാന് വേണ്ടി രാഹുല് വിഷയം ഉയര്ത്തിക്കാണിച്ചാല് അതേ രീതിയില് പ്രതിരോധിക്കാന് കോണ്ഗ്രസും യുഡിഎഫും രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.
പാപം ചെയ്യാത്തവര് കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് രാഹുലിനെ ന്യായീകരിച്ച് വീക്ഷണം മുഖപ്രസംഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് എന്നാണ് കോണ്ഗ്രസ് മുഖപത്രത്തിലുള്ളത്.
