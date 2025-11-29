English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • K Muraleedharan: നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതു വരെ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന് കെ മുരളീധരൻ

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രത്തിലുള്ളത്.   

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 29, 2025, 12:54 PM IST
  • രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറല്ലെന്നും തിരുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് പാര്‍ട്ടി തിരുത്തുമെന്നും കെ മുരളീധരന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കുന്നതു വരെ രാഹുലിനെ കോൺഗ്രസിൽ തിരിച്ചെടുക്കില്ലെന്ന്   കെ മുരളീധരൻ. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ പാർട്ടി തയ്യാറല്ലെന്നും തിരുത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് പാര്‍ട്ടി തിരുത്തുമെന്നും കെ മുരളീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കി. 

Also Read: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ്: മൂന്നാം പ്രതി മണികണ്ഠൻ ജീവനൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു

മാത്രമല്ല പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് വീക്ഷണം മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ പറഞ്ഞത് സിപിഐഎമ്മിനെയും എല്‍ഡിഎഫിനെയും ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നും മുരളീധരന്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊളള മറച്ചുവയ്ക്കാന്‍ വേണ്ടി രാഹുല്‍ വിഷയം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിച്ചാല്‍ അതേ രീതിയില്‍ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസും യുഡിഎഫും രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും മുരളീധരൻ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു.

Also Read: ഡിസംബർ 8 മുതൽ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടവും

പാപം ചെയ്യാത്തവര്‍ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് രാഹുലിനെ ന്യായീകരിച്ച് വീക്ഷണം മുഖപ്രസംഗം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഇരയാണ് എന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുഖപത്രത്തിലുള്ളത്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

