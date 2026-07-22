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Education Strike: ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് മർദ്ദനം; നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെഎസ്‌യു

KSU Statewide Strike: വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെഎസ്‌യു. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ബന്ദ്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 22, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:13 PM IST
Education Strike: ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് മർദ്ദനം; നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെഎസ്‌യു

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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Education Strike: ഡൽഹിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് മർദ്ദനം; നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെഎസ്‌യു
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