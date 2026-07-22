തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുനേരെയുണ്ടായ പോലീസ് മർദ്ദനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ വിദ്യാഭ്യാസ ബന്ദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കെഎസ്യു. നീറ്റ് പരീക്ഷാ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത വിദ്യാർഥികളെയാണ് പോലീസ് തെരുവിൽ മർദ്ദിച്ചത്.
രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾക്ക് നേരെയും പോലീസ് അതിക്രമം തുടർന്നു. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പഠിപ്പ് മുടക്കി സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കെഎസ്യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യസ് സേവ്യർ പറഞ്ഞു.
മുഴുവൻ ക്യാമ്പസുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കോലംകത്തിച്ചും ക്ലാസുകൾ ബഹിഷ്കരിച്ചും വിദ്യാർഥികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകാൻ കെഎസ്യു ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനും കെഎസ്യു തീരുമാനം.
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