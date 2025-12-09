Kerala Local Body Election 2025: വഞ്ചിയൂരിൽ സംഘർഷം; സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ബിജെപി, ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരിൽ സിപിഎം - ബിജെപി സംഘർഷം. സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. ബൂത്ത് ഒന്നിൽ ട്രാൻസ് വിഭാഗത്തെ കൊണ്ട് സിപിഎം കള്ളവോട്ട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. റീപോളിംഗ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. എന്നാൽ ആരോപണം സിപിഎം നിഷേധിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തെ ബിജെപി അപമാനിച്ചെന്ന് സിപിഎമ്മും ആരോപിച്ചു.
ഏഴ് ജില്ലകളാണ് ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. 59.70 ശതമാനം പോളിംഗ് ആണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.
