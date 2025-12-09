English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Kerala Local Body Election 2025: വഞ്ചിയൂരിൽ സംഘർഷം; സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ബിജെപി, ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സിപിഎം

Kerala Local Body Election 2025: വഞ്ചിയൂരിൽ സംഘർഷം; സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ബിജെപി, ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നീ 7 ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് ജനം വിധിയെഴുതുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 9, 2025, 03:50 PM IST
  • ബൂത്ത് ഒന്നിൽ ട്രാൻസ് വിഭാ​ഗത്തെ കൊണ്ട് സിപിഎം കള്ളവോട്ട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം.
  • റീപോളിം​ഗ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.

Kerala Local Body Election 2025: വഞ്ചിയൂരിൽ സംഘർഷം; സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് ബിജെപി, ആരോപണം നിഷേധിച്ച് സിപിഎം

തിരുവനന്തപുരം: വഞ്ചിയൂരിൽ സിപിഎം - ബിജെപി സംഘർഷം. സിപിഎം കള്ളവോട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ ആരോപണം. ബൂത്ത് ഒന്നിൽ ട്രാൻസ് വിഭാ​ഗത്തെ കൊണ്ട് സിപിഎം കള്ളവോട്ട് നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. റീപോളിം​ഗ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി. എന്നാൽ ആരോപണം സിപിഎം നിഷേധിച്ചു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാ​ഗത്തെ ബിജെപി അപമാനിച്ചെന്ന് സിപിഎമ്മും ആരോപിച്ചു.

ഏഴ് ജില്ലകളാണ് ഇന്ന് വിധിയെഴുതുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ്. 59.70 ശതമാനം പോളിം​ഗ് ആണ് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 595 തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇന്ന് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.

Kerala Local Body Election 2025CPMBJPതദ്ദേശ തരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025സിപിഎം

