English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • ഇടതുകോട്ടയിൽ‌ കോൺ​ഗ്രസ് ജയം; വൈഷ്ണ സുരേഷ് ജയിച്ചു

ഇടതുകോട്ടയിൽ‌ കോൺ​ഗ്രസ് ജയം; വൈഷ്ണ സുരേഷ് ജയിച്ചു

കോർപ്പറേഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ ഫലമാണ് വൈഷ്ണയുടേത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:53 AM IST
  • മുട്ടട ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വൈഷ്ണ ജയിച്ചു കയറിയത്.
  • സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്നും ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണ പ്രതികരിച്ചു.

Read Also

  1. Kerala local body election result 2025: കണ്ണൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ യുഡിഎഫിന് മുന്നേറ്റം; എൽഡിഎഫും എൻഡിഎയും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം

Trending Photos

Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
6
Ravi Yoga
Ravi Yoga: രവിയോഗം; ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
8
Shatank yoga
Shatanka Yoga: 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശനി-ശുക്ര ഷടാങ്ക യോഗം; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം നിമിഷനേരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കും!
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ അനാവശ്യ കോപം ഒഴിവാക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ഇടതുകോട്ടയിൽ‌ കോൺ​ഗ്രസ് ജയം; വൈഷ്ണ സുരേഷ് ജയിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടത് കോട്ടയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ അട്ടിമറി വിജയം. മുട്ടട ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വൈഷ്ണ ജയിച്ചു കയറിയത്. സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്നും ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണ പ്രതികരിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

വൈഷ്‌ണ സുരേഷ് 363 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്. ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി അംശു വാമദേവന് 231 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർത്ഥി അജിത് കുമാർ 106 വോട്ട് നേടി. ഇടതുകോട്ടയിലെ വിജയം കോൺ​ഗ്രസിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. 

Also Read: Kerala Local Body Election Result 2025: കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്; അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയം

തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 17 സീറ്റിൽ എൻഡിഎയും 16 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫും 10 സീറ്റിൽ യുഡിഎഫും ആണുള്ളത്. ഒരു സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രനും മുന്നിലാണ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Local Body Election Result 2025Vaishna SureshUDFതദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം 2025യുഡിഎഫ്

Trending News