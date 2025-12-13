തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടത് കോട്ടയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വൈഷ്ണ സുരേഷിന്റെ അട്ടിമറി വിജയം. മുട്ടട ഡിവിഷനിൽ നിന്നാണ് വൈഷ്ണ ജയിച്ചു കയറിയത്. സത്യം ജയിക്കുമെന്ന് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞതാണെന്നും ജനങ്ങൾ പിന്തുണച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണ പ്രതികരിച്ചു.
വൈഷ്ണ സുരേഷ് 363 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയിച്ചത്. ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥി അംശു വാമദേവന് 231 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ബി.ജെ.പി. സ്ഥാനാർത്ഥി അജിത് കുമാർ 106 വോട്ട് നേടി. ഇടതുകോട്ടയിലെ വിജയം കോൺഗ്രസിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്നതാണ്.
Also Read: Kerala Local Body Election Result 2025: കോർപ്പറേഷനുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് ലീഡ്; അടൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി രണ്ടാം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിന് ജയം
തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷനിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. 17 സീറ്റിൽ എൻഡിഎയും 16 സീറ്റിൽ എൽഡിഎഫും 10 സീറ്റിൽ യുഡിഎഫും ആണുള്ളത്. ഒരു സീറ്റിൽ സ്വതന്ത്രനും മുന്നിലാണ്.
