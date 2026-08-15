/Kerala Police Medal 2026: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ 281 പേർക്ക്; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി

തിരുവനന്തപുരം: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ രാത്രി വൈകി പുറത്തിറക്കി. പോലീസ് മെഡൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായത്.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ തലേന്നുതന്നെ മെഡൽ പട്ടിക പുറത്തുവിടുന്നതാണ് പതിവ് രീതി. എന്നാൽ, ആഭ്യന്തര വകുപ്പിലെ മെല്ലെപ്പോക്ക് കാരണം പ്രഖ്യാപനം വൈകുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അടിയന്തരമായി ഇടപെടുകയും നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കി ഇന്ന് തന്നെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് ശേഷമാണ് വിവിധ സേനകളിൽ നിന്നായി മികവുറ്റ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച 281 പേർ അടങ്ങുന്ന മെഡൽ പട്ടിക ഒടുവിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
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