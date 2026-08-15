Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Thiruvananthapuram
  • /Kerala Police Medal 2026: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ 281 പേർക്ക്; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി

Kerala Police Medal 2026: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ 281 പേർക്ക്; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി

Kerala Police Medal 2026 Announced: വിവിധ സേനകളിൽ നിന്നായി മികവുറ്റ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച 281 പേർ അടങ്ങുന്ന മെഡൽ പട്ടികയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 15, 2026, 06:54 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 07:32 AM IST
Kerala Police Medal 2026: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ 281 പേർക്ക്; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി
Image Credit: Kerala Police Official Website

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Kerala Police Medal 2026: മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ 281 പേർക്ക്; പട്ടിക പുറത്തിറക്കി
2
3
4
5