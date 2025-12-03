English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • V Sivankutty: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

V Sivankutty: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെപിസിസിയുടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 3, 2025, 07:45 AM IST
  • ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കുറച്ച് വൈകിയാലും പിടികൂടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി
  • ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്

V Sivankutty: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കുറച്ച് വൈകിയാലും പിടികൂടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി. ഏത് ഒളിവ് സങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരളാ പോലീസിനുണ്ടെന്നും  അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വൈകിയാലും രാഹുലിനെ പിടികൂടുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. 

Also Read: രാഹുലിനെതിരായ പരാതി അയച്ചത് ഡിജിപിക്കെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ; കോൺഗ്രസ് തല ഉയർത്തിയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ

നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം തകര്‍ത്തയാള്‍ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള്‍ പേടിച്ചോടുന്നതെന്നും അത്രയും ഭയമുള്ളയാളാണെങ്കില്‍ എന്തിനാണ് ഇതിനെല്ലാം പോയതെന്നും. രാഹുലിന് യാതൊരു ചങ്കുറപ്പുമില്ല ഇപ്പോള്‍ അയാള്‍ വിറയ്ക്കുകയാണെന്നും. അന്വേഷണം നടത്തിയാല്‍ ജയിലിടിഞ്ഞാല്‍ പോലും പുറത്തിറങ്ങാന്‍ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും. മനസാക്ഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് സഹിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണോ ആ ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തില്‍ കേള്‍ക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. 

മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെപിസിസിയുടെ മുന്‍ പ്രസിഡന്റാണെന്നും. കോണ്‍ഗ്രസ് എവിടെയാണ് എത്തിനില്‍ക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം

രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജയിൽ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജയിൽ വാസം നിമിത്തം പോലെ ലഭിച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തില്‍ താന്‍ ജയില്‍ വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി രാഹുലിന് എപ്പാോഴെങ്കിലും പറയാമല്ലോയെന്നുമാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എന്തിന് ജയിലിൽ കിടന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നല്ലൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

V SivankuttyRahul MamkootathilRape caseSexual Abuse CaseKerala Police

