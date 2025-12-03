V Sivankutty: ഏത് ഒളിസങ്കേതത്തില്‍ നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരള പോലീസിനുണ്ട്: വി ശിവൻകുട്ടി

തിരുവനന്തപുരം: ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കുറച്ച് വൈകിയാലും പിടികൂടുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി. ഏത് ഒളിവ് സങ്കേതത്തില് നിന്നാണെങ്കിലും രാഹുലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്റേടം കേരളാ പോലീസിനുണ്ടെന്നും അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ വൈകിയാലും രാഹുലിനെ പിടികൂടുമെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
നിരവധി പെൺകുട്ടികളുടെ ജീവിതം തകര്ത്തയാള് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോള് പേടിച്ചോടുന്നതെന്നും അത്രയും ഭയമുള്ളയാളാണെങ്കില് എന്തിനാണ് ഇതിനെല്ലാം പോയതെന്നും. രാഹുലിന് യാതൊരു ചങ്കുറപ്പുമില്ല ഇപ്പോള് അയാള് വിറയ്ക്കുകയാണെന്നും. അന്വേഷണം നടത്തിയാല് ജയിലിടിഞ്ഞാല് പോലും പുറത്തിറങ്ങാന് കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ശിക്ഷ ഉണ്ടാവാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും. മനസാക്ഷിയുള്ളവര്ക്ക് സഹിക്കുന്ന സംഭാഷണമാണോ ആ ഫോണ് സംഭാഷണത്തില് കേള്ക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു.
മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ സപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നത് കെപിസിസിയുടെ മുന് പ്രസിഡന്റാണെന്നും. കോണ്ഗ്രസ് എവിടെയാണ് എത്തിനില്ക്കുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജയിൽ വശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജയിൽ വാസം നിമിത്തം പോലെ ലഭിച്ചതാണെന്നും രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തില് താന് ജയില് വാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി രാഹുലിന് എപ്പാോഴെങ്കിലും പറയാമല്ലോയെന്നുമാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ എന്തിന് ജയിലിൽ കിടന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നല്ലൊരു മറുപടി ഉണ്ടാകില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
