/Kerala Rain Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; 15 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, 7 പേരെ കാണാനില്ല,സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ ആകെ 15 പേർ മരിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ. ഏഴ് പേരെ കാണാതായി. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അടിയന്തരയോഗം ചേര്ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് വിലയിരുത്തിയ ശേഷമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. രക്ഷാപ്രവര്ത്തനത്തിനായി രണ്ട് ഹെലികോപ്റ്റര് സംസ്ഥാനത്തെത്തി. എന്ഡിആര്എഫ്, പോലീസ്, ഫയര്ഫോഴ്സ് സേനകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ...
' നിലവിൽ 316 ദുരിതാശ്വാസക്യാമ്പുകളുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത്. 11,018 പേര് ക്യാമ്പുകളില് കഴിയുന്നു. ആവശ്യമായ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 15 മരണമുണ്ടായി. ഏഴ് പേരെ കാണാതായി. ഓഗസ്റ്റ് 30ന് തന്നെ തയ്യാറെടുപ്പുകള് നടത്തിയിരുന്നു. മഴക്കെടുതിയിൽ 165 ഹെക്ടര് കൃഷി നശിച്ചെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോര്ട്ട്. വ്യാപകമായി വ്യാജ പ്രചാരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാന അണക്കെട്ടുകളില് ജലനിരപ്പ് താഴെയാണ്. ആശങ്ക വേണ്ട. അടിസ്ഥാനരഹിതമായ വാര്ത്ത ചിലര് നല്കി. അണക്കെട്ടുകളില് നിന്ന് വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടുന്നു എന്നത് തെറ്റായ വാര്ത്തയാണ്. അതിന് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കും'.
രാത്രി വെള്ളം തുറന്നു വിടുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകള്ക്കായി 10,000 രൂപ നല്കുമെന്നും വീടുകളില് വെള്ളം കയറിയവര്ക്ക് 10,000 രൂപ അടിയന്തര സഹായം നല്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവനോപാധി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പ്രതിസന്ധി തീരുന്നത് വരെ 300 രൂപ വീതം ധനസഹായം നല്കുമെന്നും സതീശന് വ്യക്തമാക്കി.
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