Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Thiruvananthapuram
  • /Kerala Rain Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; 15 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, 7 പേരെ കാണാനില്ല,സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Rain Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; 15 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, 7 പേരെ കാണാനില്ല,സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM VD Satheesan: സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി​ഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 03, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:07 PM IST
Kerala Rain Updates: സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; 15 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി, 7 പേരെ കാണാനില്ല,സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണവിധേയമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
Image Credit: VD Satheesan | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Nenmara Pothundi Accident: നെന്മാറ പോത്തുണ്ടിയിൽ KSRTC ബസ് മറിഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; നിരവധിപേർക്ക് പരിക്ക്
2
3
4
5